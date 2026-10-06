נשיא המדינה יצחק הרצוג יעניק ביום חמישי הקרוב את "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" לשישה אזרחים ואזרחיות שפעלו במהלך ניסיון הפיגוע בטיסת דובאי-תל אביב ומנעו אסון כבד.

מקבלי האות הם אור ברדילוב, יניב חיון, ד"ר שוטה מוסייב, טלי מנס, צביקה מנס ואסף רג'ואן. הטקס ייערך בבית הנשיא בירושלים.

האירוע התרחש במהלך טיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, לאחר שאחד הטייסים דקר את הטייס השני והמטוס החל לאבד גובה.

הקפטן ההודי סמיט מצ'האר נאבק במפגע והצליח לפתוח את דלת תא הטייס. טלי מנס, ששמעה את האלימות וההמולה מכיוון התא, הייתה הראשונה להתריע בפני הנוסעים על המתרחש ולקרוא לעזרה.

בעקבות קריאתה זינקו נוסעים לסייע בהשתלטות על התוקף. יניב חיון, צביקה מנס ואסף רג'ואן נכנסו לתא הטייס וסייעו לנטרל אותו, תוך סיכון חייהם. חיון אף ייצב את הגה המטוס ברגעים הדרמטיים.

גם לאחר נטרול המפגע המשיכה טלי מנס לפעול. לפי בית הנשיא, היא קראה לטייסים ששהו בחלקו האחורי של המטוס להגיע לתא הטייס ולסייע בהשבת השליטה במטוס.

ד"ר שוטה מוסייב העניק טיפול רפואי לטייס שנפצע באורח קשה וסייע לייצב את מצבו עד לנחיתת החירום בסעודיה.

בשבוע שעבר הודיע הרצוג לארבעה מהנוסעים כי בכוונתו להמליץ לוועדה המייעצת להעניק להם את האות. בהמשך שוחח גם עם טלי מנס, לאחר שהתברר חלקה המשמעותי באירוע.

"טלי, ככל שאנחנו לומדים יותר על מה שהתרחש באותם רגעים דרמטיים, מתברר עד כמה היית חלק משמעותי בהצלת חייהם של נוסעי המטוס", אמר לה הרצוג. "את שמעת שמשהו נורא מתרחש, הבנת מיד את גודל הסכנה, התרעת, הזעקת עזרה ולא חדלת לפעול גם לאחר נטרול המפגע".

הרצוג הוסיף: "התושייה, האחריות וקור הרוח שגילית ברגעים של סכנת חיים הם גבורה אזרחית במלוא מובן המילה. את גיבורה, טלי, ואני גאה בך ומודה לך בשם מדינת ישראל".

"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" הוא אות הגבורה האזרחי הגבוה ביותר בישראל. הוא נוסד על ידי הרצוג לאחר טבח 7 באוקטובר ונועד להוקיר אזרחים שפעלו בגבורה יוצאת דופן, תוך סיכון ממשי של חייהם ומתוך מטרה להציל אחרים.

האות מוענק לאחר בחינת המקרים ובהמלצת ועדה מייעצת שמינה נשיא המדינה. מאז היווסדו הוענק האות לאזרחים שפעלו להצלת חיים באירועי 7 באוקטובר ובאירועים נוספים.