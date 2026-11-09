משרד הביטחון הודיע היום (שני) כי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, שהתרחש בספטמבר האחרון, הוכר באופן רשמי כאירוע איבה.

ההחלטה התקבלה לאחר שגורמי החקירה המוסמכים בישראל העבירו אישור רשמי בנוגע לנסיבות האירוע.

בעקבות ההכרה, נוסעים שנפגעו פיזית או נפשית יוכלו להגיש תביעה לביטוח הלאומי לקביעת אחוזי נכות כנפגעי פעולות איבה.

בהודעת משרד הביטחון נמסר: "עם קבלת אישור רשמי מגורמי החקירה המוסמכים במדינת ישראל, הרשות המאשרת במשרד הביטחון הכירה בניסיון הפיגוע בטיסת 'פליי דובאי' כאירוע איבה. החלטת הרשות המאשרת הועברה אל הביטוח הלאומי, שנמצא בקשר עם הנפגעים, להמשך טיפול".

האירוע התרחש בטיסה 1073 של חברת פליי דובאי, שהמריאה מדובאי לנתב"ג ועל סיפונה 174 נוסעים, רובם ישראלים, בהם 27 ילדים.

כשעה לפני הנחיתה המתוכננת, טייס המשנה המאם אל-המאמי תקף את הקברניט באמצעות גרזן שהיה בתא הטייס, השתלט על הגאי המטוס וגרם לו לצלול בחדות מגובה של כ-34 אלף רגל לכ-17 אלף רגל בתוך פחות משתי דקות.

במהלך האירוע הצליח הקברניט הפצוע לפתוח את דלת תא הטייס. שלושה נוסעים ישראלים, יניב חיון, אסף רג'ואן וצביקה מנס, נכנסו לתא והשתלטו על התוקף, לאחר שנוסעת ישראלית נוספת, טלי מנס, שמעה את קולות המאבק והזעיקה עזרה.

מדקירת הקברניט ועד גבורת הישראלים, דקה אחר דקה: טיסת הטרור מדובאי

לאחר ההשתלטות על טייס המשנה, שני טייסים מצוות חלופי שהיו על המטוס נכנסו לתא הטייס והצליחו להנחית אותו בשלום בנמל התעופה תבוכ שבערב הסעודית, למרות הנזק שנגרם לו במהלך הצלילה.

בהמשך נעצר טייס המשנה בידי הרשויות הסעודיות והועבר לחקירה באיחוד האמירויות. על פי ממצאי החקירה שפרסמו הרשויות באמירויות, מדובר בפיגוע טרור שתוכנן מראש, שבמסגרתו ביקש התוקף לרסק את המטוס על טרמינל הנוסעים בנתב"ג ולגרום למספר נפגעים מרבי.

בחקירתו הודה החשוד כי תכנן את המעשה וטען שפעל לבדו. במקביל, גורמי הביטחון בישראל, בהם השב"כ והמוסד, היו מעורבים בחקירת האירוע.

כעת, בעקבות קבלת האישור הרשמי מגורמי החקירה בישראל, החליט משרד הביטחון להכיר באירוע כפעולת איבה.