הסערה סביב חברת הפרלמנט האירופי רימא חסן מתרחבת: שר החוץ של צרפת התייחס היום (שלישי) לתקרית שבה הסירה חסן דגל ישראל מתערוכה שהוקדשה לזכר קורבנות טבח 7 באוקטובר, וקרא לשקול נגדה צעדים משמעתיים חריפים.

לדבריו, אם יתבררו כנכונות ההאשמות שלפיהן חסן הפילה את דגלי ישראל והאיחוד האירופי במהלך האירוע, הן "מצדיקות הטלת סנקציות מחמירות ומרתיעות מצד הפרלמנט האירופי".

השר הוסיף: "אני מקווה שאירועי הזיכרון יוכלו להתקיים בתנאים הטובים ביותר, תוך זכירה ש-51 מבני ארצנו קיפחו את חייהם במהלך אותה טרגדיה".

מוקדם יותר התייחסה נשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מטסולה לתקרית ואמרה כי היא רואה את ההאשמות נגד חסן "בחומרה רבה".

"חברת הבית הזה תועדה כשהיא לכאורה משחיתה תערוכה לזכר קורבנות מתקפת הטרור שבוצעה בישראל ב-7 באוקטובר", אמרה מטסולה. "אנחנו מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה, וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלנו כבר ננקטים, תוך שמירה על זכותה של הנוגעת בדבר להישמע".

חסן צפויה להידרש לספק הסברים לנשיאת הפרלמנט, שתכריע אם לנקוט נגדה צעדים משמעתיים. דובר הפרלמנט מסר כי האירוע תועד ונבחן בידי הגורמים הרלוונטיים.

בלשכתה של חסן אישרו כי היא אכן הסירה את דגל ישראל, אך דחו את הטענות שלפיהן רמסה אותו או גרמה נזק לדגלים. "רימא חסן הסירה את דגל ישראל מהמעמד שלו. דגל האיחוד האירופי, שהיה מחובר לאותו מתקן, נפל לאחר מכן בטעות כתוצאה מאובדן שיווי המשקל. אף דגל לא נרמס ולא ניזוק", נמסר מטעמה.

בלשכתה טענו כי מדובר במחאה נגד מדיניות ממשלת ישראל וכי המעשה "לא כוון בשום אופן כלפי האנשים שהאירוע נועד לכבד, וגם לא כלפי זכרם".

שר החוץ גדעון סער גינה גם הוא את המעשה. "מביש, מחוצף, אך לצערנו לא מפתיע", כתב. "ההשחתה של התערוכה לזכר קורבנות ה-7 באוקטובר בפרלמנט האירופי על ידי חברת הפרלמנט רימה חסן מהשמאל הרדיקלי אומרת, לפני הכל, כמה מעט כבוד יש לה למוסד עצמו שבו היא משרתת".

סער הודה למטסולה ולחברי הפרלמנט שגינו את האירוע והוסיף כי הוא מעריך את "נחישותה ועל כך שהבהירה כי עבירה כזו תטופל בכל החומרה".

חסן, פוליטיקאית צרפתייה ממוצא פלסטיני המזוהה עם השמאל הרדיקלי, עוררה בשנים האחרונות שורה של עימותים סביב פעילותה נגד ישראל. ישראל אף מנעה בעבר את כניסתה למדינה, והיא השתתפה בהמשך במשט לעזה וגורשה מישראל.