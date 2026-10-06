תיעוד: דרס שוטר בלוד ונמלט דוברות המשטרה

המשטרה מפרסמת הערב (שלישי) שני תיעודים מהאירוע בשכונת פרדס שניר בלוד, שבמהלכו נפגע שוטר מרוכב אופנוע שניסה להימלט מבדיקה.

בתיעוד ממצלמת אבטחה נראה השוטר קופץ לעבר רוכב האופנוע בניסיון לעצור אותו. האופנוע פוגע בשוטר, ושניהם נופלים על הכביש. הרוכב התרומם והמשיך בנסיעה ונמלט מהמקום. בתיעוד נוסף שפרסמה המשטרה נראה רגע מעצרו של החשוד בתום המצוד אחריו.

האירוע התרחש בשעות הצהריים, במהלך פעילות יזומה של שוטרי תחנת לוד בשכונת פרדס שניר. השוטרים ביקשו לעצור את רוכב האופנוע לבדיקה, ולפי המשטרה הוא ניסה להימלט ופגע במהלך מנוסתו באחד השוטרים.

השוטר נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי.

מיד לאחר האירוע פתחו כוחות מחוז מרכז ולוחמי מג"ב בסריקות ובמצוד אחר הרוכב, תוך הפעלת אמצעים מבצעיים ומודיעיניים.

כעבור זמן אותר החשוד, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, סמוך לערי המשולש. הוא נעצר והועבר לחקירה בתחנת לוד.

המשטרה צפויה להביא אותו מחר בבוקר לבית המשפט ולבקש להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה.