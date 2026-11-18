תיעוד מסוכן: רוכב קטנוע נמלט משוטר ונסע נגד כיוון התנועה

רוכב קטנוע תושב יפו נתפס בכביש 20 לאחר שניסה להימלט משוטר בנסיעה נגד כיוון התנועה, תוך סיכון נהגים אחרים. בבדיקת פרטיו התברר כי מדובר בנהג שנתפס בפעם השלישית כשהוא נוהג בזמן פסילה.

האירוע החל כאשר שוטר מסיירת האופנועים הארצית במחוז הדרומי של אגף התנועה, שהיה בדרכו הביתה בנסיעה פרטית, הבחין ברוכב קטנוע שנוסע בשול הדרך ומשתמש בטלפון הנייד תוך כדי נהיגה.

השוטר סימן לרוכב לעצור בצד הדרך, אך במקום להיענות להוראה, ביצע הרוכב פניית פרסה והחל לנסוע נגד כיוון התנועה בכביש 20. השוטר נסע בעקבותיו עד שהרוכב נעצר.

לאחר עצירתו בדקו השוטרים את פרטיו של הרוכב וגילו כי הוא נוהג בקטנוע ללא רישיון נהיגה המתאים לסוג הרכב.

עוד התברר כי הרוכב כבר נתפס בעבר בגין עבירה דומה, וכי זו הפעם השלישית שבה הוא נתפס נוהג בזמן פסילה.

בעקבות הממצאים הועבר הרוכב לחקירה בתחנת המשטרה בראשון לציון, והקטנוע שעליו רכב נתפס כמוצג במסגרת ההליך נגדו.

במשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול נגד נהגים המבצעים עבירות תנועה חמורות ומסכנים את משתמשי הדרך.

האירוע התרחש על רקע מבצע "מחויבים לחיים", המשותף לאגף התנועה ולרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ונועד להיאבק בקטל בכבישים באמצעות אכיפה מוגברת נגד עבירות מסכנות חיים.