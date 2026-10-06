מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר יוצאת הערב (שלישי) למתקפה חריפה נגד בועז גולן מערוץ 14, בעקבות דיווח שלו שלפיו שני מועמדים ברשימת המפלגה שוקלים לפרוש ממנה.

במפלגה פרסמו הכחשה גורפת לדברים והאשימו את גולן בהפצת "פייק ניוז מוחלט" ובפעילות נגדם ממניעים אישיים.

"בועז גולן, שפועל באובססיביות ומתוך מניעים אישיים פסולים נגד עמך ישראל, שוב נתפס בשקר ובניסיון לבנות מציאות מדומה ומדומיינת", נמסר מטעם המפלגה.

עוד תקפו בעמך ישראל: "הפרסום שלו הערב הוא פייק ניוז מוחלט נוסף מבית היוצר של מי ששכח אתיקה בסיסית מה היא ומונע מנקמנות אישית בלבד".

במפלגה הוסיפו כי "חשבנו שלערב אחד, רגע לפני השבעה באוקטובר, גולן יחדול משקריו, אך נראה שאין יום או שעה או דקה שלא ינצל את במת הערוץ במסגרת מסע התעמולה השקרי שלו נגד מפלגת עמך ישראל".

המתקפה הגיעה בעקבות דברים שאמר גולן בשידור בערוץ 14. לדבריו, שני מועמדים ברשימתו של וינטר שוקלים לפרוש, ואחד מהם עשוי להודיע על כך כבר בימים הקרובים.

גולן הזכיר במפורש את דוידי בן ציון וטען כי ברקע ההתלבטות עומדים מצבה של המפלגה, סקר פנימי שלדבריו מעניק לה 2% בלבד וכן אי-נוחות סביב התבטאויות בנושא הקמת מדינה פלסטינית.

בן ציון עצמו דחה את הדיווח. "בימים האחרונים גורמים בעלי עניין מנסים להפיץ שקרים כאילו אני 'נוטש' או עוזב את מפלגת הבית שלי עמך ישראל. אז לכל הדואגים והמפיצים - תחסכו את האנרגיה", אמר.

"אני לא הולך לשום מקום, לא עוזב ולא נסוג. אני נשאר כאן בכל הכוח, מחויב מתמיד וממשיך לעבוד ולפעול למען המפלגה ועם ישראל במלוא המרץ", הוסיף.

הוא הוסיף: "ממשיכים לעשות למען הימין, לא נרתעים משקרים!".