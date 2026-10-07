במלאת שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר מפרסם צה"ל היום (רביעי) נתונים המסכמים את פעילותו בשלוש שנות המלחמה, מהלחימה ברצועת עזה ועד התקיפות בלבנון, סוריה, איראן ותימן, לצד נתונים על יהודה ושומרון והשינויים הנרחבים שבוצעו במערך המילואים.

לפי הנתונים, מתחילת המלחמה תקף צה"ל כ-100 אלף מטרות בכלל הגזרות. כ-65 אלף מהן הותקפו ברצועת עזה, כ-28 אלף בלבנון ובסוריה, כ-4,500 באיראן וכ-80 מטרות בתימן.

באותה תקופה שוגרו לעבר ישראל עשרות אלפי טילים וכטב"מים מהזירות השונות. מרצועת עזה שוגרו כ-10,200 פריטים, מלבנון כ-20 אלף, מאיראן כ-1,200, מתימן כ-90 ומסוריה כ-50.

צה"ל מפרסם גם את נתוני הנפגעים בשלוש שנות המלחמה. 970 חללים נפלו בנסיבות מבצעיות. לצד זאת, יותר מ-70% מהחיילים שנפצעו במהלך המלחמה חזרו לשרת.

ביהודה ושומרון אותרו והוחרמו מתחילת המלחמה יותר מ-3,800 אמצעי לחימה.

לפי צה"ל, כ-45 אלף מבוקשים נעצרו או עוכבו לחקירה. בין היתר מדובר בסוחרי ומחזיקי אמצעי לחימה, מבוקשים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי, פעילי טרור, מיידי אבנים ובקבוקי תבערה ומסייעי טרור.

בנוסף, במהלך הפעילות בגזרה הוחרמו יותר מ-46 מיליון שקלים שיועדו, לפי צה"ל, לטרור.

לוחמים ביהודה ושומרון צילום: דובר צה"ל

נתוני צה"ל מצביעים גם על השינוי המשמעותי שעבר מערך המילואים מאז 7 באוקטובר. מתחילת המלחמה גדלה מצבת מערך המילואים בכ-36%, ובמקביל הוקמו ואוישו מסגרות חדשות בהתאם לצרכים המבצעיים שהתפתחו במהלך הלחימה.

בין היתר הוקמו חטיבת השומר, חטיבות דוד כחלק מהקמת אוגדת גלעד ואוגדה 38. בנוסף הוקמו מסגרות שריון ואיסוף, מערכי הגנת יישובים, מערכי הגנה אווירית והגנה אווירית טקטית, מסגרות שיטור וכליאה ומסגרות נוספות בפיקוד העורף.

לצד הרחבת מערך המילואים הוקמו גם מסגרות לוחמות נוספות בסדיר, כחלק מהמאמץ להגדיל את סדר הכוחות, לחזק את הכשירות והמענה המבצעי ולהפחית את העומס על הכוחות בסדיר ובמילואים.

אחד הצעדים שנקט צה"ל להרחבת השורות היה החזרת אנשי מילואים שקיבלו בעבר פטור, לצד מיצוי כוח אדם שלא שובץ או לא שירת במשך זמן רב ומתן אפשרות לחזרה לשירות בהתנדבות.

באוגוסט 2024 הופעל צו פוקד בהתאם להחלטת שר הביטחון, ובמסגרתו הוחזרו מפטור כ-22 אלף משרתים.

הבכירים שחוסלו צילום: דובר צה"ל

במהלך 2025 התקיימו שלושה מופעי מיצוי שכללו שמונה ימי מיצוי מטכ"ליים. 14,016 משרתי מילואים שובצו ליחידות פעילות כבר ביום הראיונות, ועוד 1,655 שובצו בהמשך לאחר השלמת הטיפול במי שלא התייצבו לצו המקורי.

בשנת 2026 התקיימו ארבעה ימי מיצוי מטכ"ליים נוספים. במסגרתם שובצו 7,575 משרתי מילואים ליחידות פעילות כבר ביום הראיונות ועוד 484 שובצו בהמשך. בחודש דצמבר צפויים להתקיים ארבעה ימי מיצוי נוספים, שבהם צפויים להשתבץ אלפי משרתים נוספים לתפקידי לחימה ותומכי לחימה.

במקביל, צה"ל הגדיל את מספר משוחררי החובה המשובצים ביחידות מילואים, לרבות במקצועות שבהם בעבר לא בוצע שיבוץ למערך. בעקבות המהלך נרשמה עלייה של כ-38% במספר המשרתים המשובצים ליחידות מילואים עם מעברם מהשירות הסדיר.

בצה"ל אומרים כי היקף הפעלת מערך המילואים מאז פרוץ המלחמה הוא חסר תקדים ושינה באופן משמעותי את מאפייני השירות.

השנה עומד היקף השירות על כ-80 עד 100 ימי מילואים בממוצע למסגרת לוחמת, לעומת תכנון של כ-55 ימים בממוצע בשנה, בשל הצורך המבצעי.

לצד היקף השירות הורחבה, לדברי צה"ל, גם מעטפת הסיוע למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם. במסגרת החלטות ממשלה ותוכניות משותפות ניתנו בין היתר מענקים באמצעות קרן הסיוע, סיוע רגשי וזוגי, סבסוד שכר לימוד, שוברי נופש, הטבות בתחום הדיור, מענים לסטודנטים וארנק דיגיטלי.

בנוסף גובשה תוכנית "מעגל השירות", שנועדה לספק למשרת ולמשפחתו מענה לאורך תקופות השירות השונות ולחזק את החוסן, הרווחה והלכידות של יחידות המילואים.