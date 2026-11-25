משרד הפנים של חמאס ברצועת עזה הודיע הבוקר (רביעי) כי מוחמד מאג'ד אבו אל-עוף, ראש מנגנון ביטחון הפנים של הארגון במחוז הצפון, חוסל לפנות בוקר בתקיפה של חיל האוויר הישראלי.

על פי הודעת חמאס, בתקיפה נהרגו גם אשתו ושתי בנותיו של אבו אל-עוף.

הדיווח מגיע פחות מיממה לאחר שצה"ל ושב"כ חיסלו את נעים אבו נחל, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס ברצועה, בתקיפה באזור אנסאר שבדרום-מערב העיר עזה.

אבו נחל, שנמנה עם מייסדי המנגנון ונחשב לאחד ממפקדיו הבולטים, מונה לתפקיד ראש המנגנון לפני כחודשיים, לאחר שקודמו נעצר בידי צה"ל ושב"כ.

בהודעת צה"ל לאחר חיסולו נמסר כי אבו נחל מילא לאורך השנים שורה של תפקידים בכירים במנגנון, בהם סגן ראש המנגנון ואחראי מחוז הצפון.

עוד נמסר כי לאורך המלחמה, ובפרט בתקופה האחרונה, פעל אבו נחל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ולשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ בירכו על חיסולו של אבו נחל ומסרו: "אנחנו משבחים את צה"ל ושב"כ שמיישמים את המדיניות ההתקפית של הממשלה שלנו. אף מחבל לא יצליח לחמוק מידה הארוכה של מדינת ישראל".