מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר 2023 ולמלחמה שפרצה בעקבותיו, ביוזמת חברת הכנסת אורית פרקש הכהן.

בהצעה תמכו 65 חברי כנסת, לעומת 50 שהתנגדו. כעת תועבר ההצעה לוועדה המסדרת, שתקבע איזו ועדה בכנסת תדון בה לקראת המשך הליך החקיקה.

על פי ההצעה, תוקם ועדת חקירה ממלכתית שתפעל בהתאם להוראות חוק ועדות חקירה משנת 1968. הוועדה תמנה חמישה חברים ותבחן את הנסיבות והגורמים שהובילו לטבח ואת המלחמה שפרצה בעקבותיו.

תקופת החקירה המוצעת תחל ב-26 באוגוסט 2014, עם סיום מבצע צוק איתן, ותסתיים ב-26 בינואר 2026, המועד המצוין בהצעת החוק להשבת גופת החלל החטוף האחרון.

עוד נקבע בהצעה כי הוועדה תידרש לפרסם דו"ח חלקי בתוך שנה ממועד ההודעה על הקמתה. לצורך תחילת פעילותה יוקצה תקציב ראשוני של שבעה מיליון שקלים, בין היתר למימון כוח אדם והוצאות ההקמה.

ח"כ פרקש הכהן אמרה במליאה כי אישור ההצעה הוא צעד ראשון בדרך לחקר האירועים ולהפקת לקחים. "ברגע שההצעה תעבור אנחנו נתחיל לרפא את הפצע הפתוח והמדמם", אמרה.

לדבריה, "זה יהיה רגע מרגש, עצוב ומשמח כאחד כי לכולנו מגיעות תשובות, לכולנו מגיע לחקור מה קרה לנו. זו התחלה של תיקון לכל אזרחי ישראל. עלינו לוודא כי מה שקרה באותו יום נורא לא יחזור עוד לעולם".

שרת התחבורה מירי רגב התנגדה להצעה וטענה כי ועדת החקירה במתכונת המוצעת לא תוביל לחקר האמת. "הצעת החוק הזו לא תביא לבדיקה של מה קרה במחדל", אמרה רגב.

היא הוסיפה: "רוצים לחקור את חיילינו האמיצים והגיבורים. לא רוצים להגיע לאמת. הם רוצים שמי שיחקור זה בית המשפט העליון שקיבל החלטות כנגד היכולת המבצעית של חיילי צה"ל ושל המפקדים".

בדברי ההסבר להצעת החוק מתוארת מתקפת חמאס וארגוני הטרור הנוספים ב-7 באוקטובר, שבמהלכה חדרו מחבלים ליישובי הדרום ולבסיסי צה"ל, רצחו אזרחים וחיילים, חטפו בני אדם לרצועת עזה וגרמו להרס נרחב.

ההצעה מתייחסת גם למעשי הרצח ההמוניים, ובהם הטבח במסיבת הנובה סמוך לרעים, ולמעשי האלימות המינית שבוצעו במהלך המתקפה.

"טבח 7 באוקטובר 2023 הוא ללא ספק עניין שהוא בעל חשיבות ציבורית חיונית מן המעלה הראשונה, שנדרש לחקור באמצעות ועדת חקירה ממלכתית לפי חוק ועדות חקירה", נכתב בדברי ההסבר.

יוזמי ההצעה מתחו ביקורת על כך שלמרות הזמן שחלף מאז הטבח, טרם הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, והדגישו את הצורך בהפקת לקחים ביטחוניים ובמתן תשובות לציבור.