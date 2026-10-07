התיעוד של יוסף חיים אוחנה מתוך הרשת

שורד השבי יוסף חיים אוחנה שהוחזק בעזה 738 ימים, פרסם היום (רביעי) לציון שלוש שנים ל-7 באוקטובר, קטע המתעד את הרגעים הראשונים שבהם נחטף בידי מחבלי חמאס.

לצד התיעוד פרסם באינסטגרם טקסט אישי שבו שחזר את רגע החטיפה, את השנתיים שעבר בשבי ואת ההתמודדות עם חייו מאז שחזר.

"אני מסתכל היום, כבר עשרות ואולי מאות פעמים, על המבט של הילד המפוחד הזה", כתב אוחנה. "על המבט הסקרן ששואל: מה יהיה עם החיים שלי? מה יהיה עכשיו? מה יהיה בעתיד? ולאן אני הולך?".

אוחנה תיאר את הפער בין התמימות שאפיינה אותו לפני החטיפה לבין האדם שהוא היום. "אני מנסה להבין איפה נעלם אותו ילד סקרן. הילד שהאמין שיש רק טוב בעולם. שהאמין שאין רוע ואין שנאה. שכמו שהוא אוהב את כולם, כולם אוהבים אותו".

בפוסט פנה אוחנה אל עצמו כפי שהיה באותו יום, וניסה לנסח את הדברים שהיה רוצה לומר לעצמו ברגעים הראשונים של החטיפה. "יוסף, אולי עכשיו מישהו אחר חוטף אותך, אבל יגיע היום שבו החיים שלך יהיו בידיים שלך. יגיע היום שבו לך תהיה ההזדמנות לקחת את עצמך למקום שבו אתה רוצה להיות".

שלוש שנים לאחר החטיפה, הוא כתב כי השחרור מהשבי לא הביא מיד גם לתחושת חופש פנימית. "הייתה שנה שבה הייתי חופשי מאותם אנשים שחטפו אותי, אבל לא הייתי חופשי מעצמי".

כעת, כתב, הוא מבקש לקחת מחדש את השליטה על חייו. "אולי הנקודה הזאת, היום הזה, היא הרגע שבו אתה צריך לקחת את עצמך ואת החיים שלך לידיים שלך. כי החיים שלי בידיים שלי".

אוחנה התייחס גם לשינוי שעבר בעקבות החטיפה והשבי. הוא הדגיש כי אינו מבקש להתעלם ממה שאירע או להתנהל כאילו לא קרה דבר. "כי קרה. זה היה. וזה חלק ממה שהוביל אותי לכאן".

דווקא המפגש עם הרוע והשנאה, כתב, הביא אותו לבחור בדרך אחרת. "דווקא זה שראיתי שקיימת שנאה, ושקיים רוע, גרם לי לבחור במקום שאין בו שנאה. לבחור שוב באהבה, כי ראיתי מה זו שנאה. לבחור בטוב, כי ראיתי מה זה רע".

אוחנה כתב כי כיום הוא נמצא "במקום הכי חזק שלי, ללא פחד, ללא שנאה, ללא כעס. במקום נקי", והודה לקב"ה על כך שנותר בו, כהגדרתו, "לב נקי" שאותו הוא יכול לעצב מחדש.

בהמשך השתמש שוב בדימוי החטיפה, הפעם כדי לתאר את הבחירה לקחת אחריות על המשך דרכו. "אז כן, יוסף, היום אתה נחטף שוב, השבעה באוקטובר 2026, רק שהיום החוטף הוא מי שהכי אוהב אותך", כתב.

את הפוסט חתם בהתייחסות ליכולת להמשיך לחיות בלב פתוח למרות הזיכרונות והשינוי שעבר. "אני יודע שזה מי שאני, וזה לא ישתנה. וכשאני בוחר לתת למישהו אחר, אני בעצם בוחר בעצמי שוב ושוב. אני אוהב אותך, ילד. אני פשוט אוהב!".