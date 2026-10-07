פלסטינים מהכפר ראמין יידו הבוקר (רביעי) אבנים לעבר יהודים בשטחי המרעה של ברית אברהם בשומרון, סמוך לסבסטיה. חמישה בני אדם נפצעו באירוע, בהם צעיר כבן 25 באורח בינוני.

ממד"א נמסר כי חובשים ופראמדיקים העניקו טיפול רפואי לצעיר כבן 25 שנפגע בראשו ופינו אותו לבית החולים בילינסון כשהוא במצב בינוני.

ארבעה נפגעים נוספים מטופלים במקום ומצבם מוגדר קל.

האירוע מצטרף לשני ניסיונות פיגוע שהתרחשו ביום שני בתוך שעות ספורות ביהודה ושומרון.

באירוע בשטחי המרעה של חוות חנינא בבנימין הגיע מחבל חמוש בסכין לאזור הסמוך לאקדמיה האמריקאית ברמון. לפי מועצת בנימין, הוא הצית רכב ישראלי שהיה במקום וגרם לו נזק כבד.

על פי עדויות ראשוניות מהשטח, המחבל הגיע כשהוא מצויד בכפפות ובציוד נוסף. סכין נתפסה בזירה, ולפי המועצה הוא ניסה לבצע פיגוע דקירה.

תושב שזיהה את המתרחש דרס את המחבל ונטרל אותו. המחבל נתפס והועבר לידי כוחות הביטחון. לא היו נפגעים.

שעות קודם לכן התרחש ניסיון דריסה באזור בני נעים שבהר חברון. לפי צה"ל, כוח שפעל במרחב זיהה רכב ובו שלושה מחבלים שנע באופן חשוד. בהמשך האיץ הרכב לעבר כלי רכב של הכוח ופגע בו.

הלוחמים פתחו בירי לעבר הרכב וזוהו פגיעות. לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל. אחד החשודים חוסל, אחר נפצע באורח קשה והשלישי נעצר.