השחקנית האמריקנית אווה מארי סיינט, מהכוכבות הגדולות האחרונות של תור הזהב של הוליווד, מתה בגיל 102 אתמול (שלישי) בנסיבות טבעיות בביתה בלוס אנג'לס, כשהיא מוקפת בבני משפחתה.

את הפריצה הגדולה שלה עשתה כבר בהופעתה הראשונה בקולנוע, בדרמה הקלאסית "חופי הכרך" של הבמאי איליה קאזאן משנת 1954.

בסרט גילמה את אידי דויל לצדו של מרלון ברנדו. הופעת הבכורה שלה זיכתה אותה בפרס האוסקר לשחקנית המשנה הטובה ביותר והפכה אותה במהירות לאחת השחקניות הבולטות בהוליווד.

בהמשך כיכבה בכמה מהסרטים הבולטים של התקופה. היא גילמה את אווה קנדל במותחן הקלאסי "מזימות בינלאומיות" של אלפרד היצ'קוק, הופיעה ב"כובע מלא גשם" של פרד זינמן, שעליו הייתה מועמדת לפרס גלובוס הזהב, וב"אקסודוס" של אוטו פרמינגר, שבו גילמה את קתרין פרימונט.

בשנות ה-60 המשיכה להופיע בהפקות גדולות, בהן "הרוסים באים, הרוסים באים", "אהבה למבוגרים בלבד", לצד אליזבת טיילור וריצ'רד ברטון, וכן בסרטיו של ג'ון פרנקנהיימר "הפרס הגדול" ו"כולם נפלו".

בהמשך הקריירה הפחיתה את הופעותיה בקולנוע, אך המשיכה לשחק לאורך עשרות שנים. בין היתר הופיעה ב"יחסים פשוטים" לצד טום הנקס, ב"וין דיקסי" וב"אגדת חורף". בשנת 2006 גילמה את מרתה קנט, אמו המאמצת של סופרמן, בסרט "סופרמן חוזר".

לצד הקריירה הקולנועית פיתחה סיינט קריירה ענפה בטלוויזיה. היא הייתה מועמדת ארבע פעמים לפרס אמי ובשנת 1990 זכתה בפרס על הופעתה בסרט הטלוויזיה "People Like Us". היא הופיעה גם ב"בלשים בלילה", ב"ימיו האחרונים של פטון" ובמיני-סדרה "טיטאניק", ובשנים מאוחרות יותר דיבבה את קטרה בסדרת האנימציה "האגדה של קורה".

סיינט הייתה נשואה לבמאי ג'פרי היידן משנת 1951 ועד מותו בשנת 2016. היא הותירה אחריה שני ילדים, דארל ולורט היידן.