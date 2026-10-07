ב-6:29 בדיוק: שב"ס פתח במבצע נרחב באגפים הביטחוניים

שירות בתי הסוהר ביצע לפנות בוקר (רביעי) פעילות מבצעית נרחבת בחמישה מתקני כליאה ביטחוניים ברחבי הארץ, על רקע ציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר.

הפעילות באגפים ובתאים נפתחה בשעה 6:29 בבוקר - השעה שבה פתחו מחבלי חמאס במתקפה הרצחנית על ישראל לפני שלוש שנים.

במסגרת המבצע נערכו חיפושים נרחבים בתאי הכלואים הביטחוניים ובאגפים שבהם הם מוחזקים.

בשב"ס הסבירו כי מטרת הפעילות היא לחזק את השליטה והמשילות במתקני הכליאה, לאתר אמצעים אסורים ולסכל מראש כל ניסיון להפר את הסדר או לפגוע בביטחון בתי הסוהר ואנשי הסגל.

בפעילות השתתפו לוחמי כליאה ממחוזות צפון, מרכז ודרום, לצד לוחמי יחידת העילית מצדה, יחידת נחשון, היחידות המחוזיות, כוחות התגובה הראשוניים וימ"ר בתי הסוהר.

בשב"ס ציינו כי בהתאם למדיניות נציב בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, מתקיימת לאורך השנה פעילות יזומה לחיזוק המשילות בבתי הכלא, כאשר במועדים בעלי רגישות ביטחונית מוגברת מתוגברים מאמצי המניעה והסיכול.

"שירות בתי הסוהר ימשיך לפעול בנחישות לשמירה על הסדר, המשילות וביטחון מתקני הכליאה, ולסיכול כל איום הנשקף מתוכם", נמסר.