יגאל עמיר, שרצח את ראש הממשלה יצחק רבין ומרצה מאסר עולם בכלא רימונים, פנה לשירות בתי הסוהר בבקשה לאפשר לו לצאת לחופשה מיוחדת של 48 שעות כדי לבקר את אביו החולה.

נציב שב"ס קובי יעקובי דחה את הבקשה, ועמיר עתר בעקבות זאת לבית המשפט המחוזי.

בבקשתו טען עמיר כי מצבו של אביו מצדיק מתן אישור חריג מטעמים הומניטריים. הוא אף הביע נכונות לצאת מהכלא תחת אבטחה, ליווי ופיקוח הדוקים, בהתאם לתנאים שיקבע שירות בתי הסוהר.

אלא שבשב"ס מתנגדים ליציאתו של עמיר, בין היתר בשל החשש ששהותו מחוץ לכלא תאפשר מפגשים עם גורמים הרואים בו דמות לחיקוי.

בשירות בתי הסוהר מבקשים למנוע אפשרות שיציאתו של עמיר תוביל ליצירת קשרים עם גורמים המזדהים עמו או עם מעשיו.

בשב"ס סבורים כי גם הנסיבות המשפחתיות שהציג עמיר אינן גוברות על שיקולי הביטחון והמסוכנות העומדים בבסיס ההחלטה.

זו אינה הפעם הראשונה שבה עמיר מבקש לצאת לחופשה ממאסרו. בשנת 2007 נדחתה בקשתו להשתתף בברית המילה של בנו, ולפני כשש שנים סורבה גם בקשה שהגיש לצאת לאירוע בר המצווה של בנו.

כעת תעבור ההכרעה לבית המשפט המחוזי, שיבחן את עתירתו של עמיר נגד החלטת נציב שב"ס.