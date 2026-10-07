השיר שנולד מתוך הטיפול בחללים: אייל בוגט מבצע את "חיבוק פרידה" באולפן

אייל בוגט, ששירת מאות ימי מילואים ביחידה העוסקת בטיפול בחללי צה"ל בשטחי הלחימה, הגיע לאולפן ערוץ 7 וביצע את שירו "חיבוק פרידה", שנולד מתוך החוויות והמראות שליוו אותו במהלך המלחמה.

את השיר כתב בוגט לאחר שסיים תקופת מילואים, כשהחוויות שנדחקו הצידה בזמן הפעילות החלו לצוף. מאחורי "חיבוק פרידה" עומד גם סיפורו של חלל שבו טיפל במהלך השירות, ושדמותו המשיכה ללוות אותו זמן רב לאחר מכן.

בביצוע מיוחד באולפן ערוץ 7 שר בוגט את השיר שנכתב מתוך המפגש עם השכול, הכאב והחזרה מהשטח אל שגרת החיים.

הערב יפורסם בערוץ 7 הראיון המלא והמיוחד עם בוגט לציון שלוש שנים ל-7 באוקטובר, שבו הוא מספר על יותר מ-300 ימי המילואים, המפגש הראשון עם חלל, ההתמודדות הנפשית והדרך שבה המוזיקה הפכה עבורו לכלי לעיבוד החוויות.