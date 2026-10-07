חובש בכיר במד"א צבי רידר, שבנו דור הי"ד נרצח בטבח בקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר, זכה לסגירת מעגל מרגשת: בנסיעה הראשונה שלו באמבולנס החדש שנחנך לזכר בנו, הוא הוזעק ליולדת וסייע להביא לעולם תינוק.

לאחרונה נחנכו בקיבוץ סעד שני אמבולנסים חדשים לזכרו של דור, אחד מהם ממוגן ירי. בטקס החניכה אמר רידר: "כמו דור, שידע להושיט עזרה כשצריך, אנחנו מקווים שגם האמבולנסים החדשים יעמדו לרשות כל מי שיזדקק להם ואנחנו מתפללים שנזכה להסיע בהם בעיקר יולדות שמחות ונרגשות".

זמן קצר לאחר מכן התפילה התגשמה. בנסיעה הראשונה באמבולנס התקבלה קריאה על אישה הכורעת ללדת סמוך לכניסה לקיבוץ בארי. רידר התקשר לשכנתו הילה ברביץ, מיילדת במקצועה, והשניים יצאו יחד למקום.

"בדרך אמרתי להילה שאני מקווה שנוכל להביא חיים באמבולנס. בדרך לבארי הרגשתי את דור וידעתי שהוא פה איתי", סיפר.

סמוך לקיבוץ עלומים הבחינו השניים ברכב בצד הדרך. בסמוך אליו עמדה פנינה יסכה ביטון, שהייתה בהיריון מתקדם וסבלה מצירים תכופים. רידר וברביץ העלו אותה לאמבולנס והבינו במהרה שלא יספיקו להגיע לבית החולים.

"נערכנו לקבל את הלידה על מיטת האמבולנס. בשעה טובה יצא לאוויר העולם תינוק חמוד ובריא ופינינו את פנינה יסכה ובנה לבית החולים", שחזר רידר.

לאחר הלידה סיפר רידר להורים על סיפורו של האמבולנס ועל בנו דור. "הלב שלנו התמלא בהתרגשות על החיים שהבאנו ויחד עם זאת גם כאב גדול. זאת הייתה שיחה מאוד מרגשת ומצמררת", סיפרה פנינה יסכה.

דור רידר הי"ד עבר להתגורר בקיבוץ בארי כדי לשמש חונך לילד עם צרכים מיוחדים. בבוקר 7 באוקטובר, בזמן שאביו צבי יצא עם אמבולנס מד"א לטפל ולפנות פצועים תחת אש, התברר כי דור נעדר. בהמשך נודע למשפחה כי דור ובת זוגו תכלת פישביין הי"ד נרצחו בקיבוץ.

שמונה ימים לאחר הלידה, בבוקר ערב שמחת תורה, הגיע צבי לברית המילה. לתינוק ניתן השם מבשר טוב. "התינוק שלנו בישר טוב לצביקה, בישר טוב בכביש שספג דמים רבים בשבעה באוקטובר והוא בישר טוב לנו", אמרה האם.

רידר הוסיף בהתרגשות: "הלידה הזו באמבולנס היא מתנה עבורי. לאורך כל השנה אני מתמודד עם האובדן האישי שלי, אבל במיוחד בתקופה הזאת של חגי תשרי אני מרגיש יותר את האתגרים, ולהגיע לברית בערב שמחת תורה זאת סגירת מעגל עבורי ולא פחות ממתנה".

"האמבולנס לזכרו של דור ז"ל סייע להביא חיים לעולם ועוד בקריאתו הראשונה - זאת ההוכחה שיש המשכיות לעם ישראל. אני שמח שנפלה בידיי הזכות המדהימה הזאת. שרק נזכה לעשות טוב ונתבשר רק בטוב".