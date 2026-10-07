אלפים הפגינו בלונדון - חדאד התייצב מולם ללא קרדיט

פעיל ההסברה יוסף חדאד, מועמד ברשימת "עמך ישראל", הגיע היום (רביעי) להפגנות הפרו-פלסטיניות המתקיימות בלונדון, ביום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר.

חדאד התייצב מול המפגינים וניסה לדבר על מתקפת חמאס ועל קורבנות הטבח.

"ב-7 באוקטובר 1,200 ישראלים, ערבים ויהודים, נרצחו יחד", אמר חדאד. "הם מניפים את הדגל הפלסטיני שחמאס נכנס איתו מעזה כשהם רצחו ישראלים".

חדאד הוסיף: "אני אמשיך להילחם למען מדינת ישראל, למען החיילים שלנו ולמען האמת בכל מקום בעולם - מול כל הפגנה ומול כל שקר".

העימות מגיע ביום שבו מציינת ישראל שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר, שבה נרצחו כ-1,200 בני אדם ו-251 נחטפו לרצועת עזה.