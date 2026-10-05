הרב יגאל לוינשטיין, ראש המכינה הקדם-צבאית בני דוד בעלי, הבהיר כי בניגוד לפרסומים שיוחסו לו, הוא לא קבע כי קיים איסור הלכתי להצביע למפלגתו של עופר וינטר בשל הצבתו של יוסף חדאד ברשימה.

"אמרו שאני אומר שיש איסור הלכתי. אני לא אמרתי שיש איסור הלכתי ולא מרגיש ראוי לפסוק בסדר גודל כזה", אמר הרב לוינשטיין. לדבריו, "בזמן בחירות צריך להיזהר מלקיחת דברים של אנשים והוצאתם".

הרב התייחס גם לסערה שהתעוררה בעקבות דבריו של חדאד בעבר בנוגע לתמיכה במדינה פלסטינית, ולשאלה האם עמדתו יוצרת בעיה בהצבעה למפלגה.

"אם הוא חזר בו, ראיתי שהוא חזר בו מדבריו, בכל מקרה היום הוא מתנגד למדינה פלסטינית", אמר הרב לוינשטיין. "הוא אמר גם שהוא בעד מדינה ישראלית, הוא אומר במפורש בעד מדינה יהודית".

לדבריו, אם זו אכן עמדתו הנוכחית של חדאד, הסוגיה הזו אינה מהווה עוד בעיה: "אם הוא באמת זה מה שהוא מאמין, שאסור להקים פה מדינה פלסטינית, והוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, אז חזרנו לנקודת ההתחלה שבתחום הזה אין בעיה איתו".

עם זאת, הרב לוינשטיין הדגיש כי הוא אינו מבקש להכריע בשאלה ההלכתית העקרונית הנוגעת להצבעה לרשימה שבה מועמד שאינו יהודי.

"חזרנו לוויכוח ההלכתי התיאורטי העיקרוני, שאני הקטן לא יכול להכריע בין גדולי ישראל בסוגיות כאלה גדולות, וצריך לפנות לפוסקים הגדולים בדור ולשאול אותם מה הם אומרים בסוגיה", סיכם.