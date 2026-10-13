ערוץ 14 שידר הערב (שני) תחקיר נגד פעיל ההסברה יוסף חדאד, המתמודד לכנסת מטעם מפלגת "עמך ישראל", בטענה שלפני מתקפת 7 באוקטובר קידם עמותה ישראלית שסייעה לילדים, רבים מהם מרצועת עזה, להגיע לבתי חולים בישראל.

בתחקיר טען העיתונאי ישי פרידמן כי פעילותו של חדאד למען העמותה אינה מתיישבת עם עמדות המפלגה בה הוא מתמודד כיום. "העשייה הזו לא מתכתבת עם התפיסה של ההגירה מרצון", אמר.

אלא שבתחקיר לא צוין כי הסרטון שהוצג לא היה פרסום תמיכה או קידום מצד חדאד, אלא כתבה שהכין חדאד במסגרת עבודתו באותה תקופה בערוץ i24NEWS באנגלית.

הכתבה עסקה בעמותת "הצל ליבו של ילד", ארגון הומניטרי ישראלי הפועל להצלת חייהם של ילדים חולי לב ברחבי העולם, ונועדה להציג את פעילותו של הארגון כחלק מההסברה הישראלית.

"לא קידמתי את העמותה ולא קיבלתי ממנה שקל - קידמתי הסברה ישראלית!", הבהיר חדאד בתגובה.

בתגובה לתחקיר פרסם חדאד שני צילומי מסך שהעמידו את הביקורת נגדו באור אחר. באחד מהם נראה פרסום של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ששיתף בעבר תמונה ממפגש עם רופאים ומתנדבים בעמותת "הצל ליבו של ילד" לצד דברים חמים בשבחם.

בצילום המסך השני הציג חדאד כתבה מפרגנת שפורסמה בעבר בערוץ 14 עצמו על פעילות העמותה.

חדאד תקף בחריפות את הערוץ וטען כי מדובר בניסיון לפגוע בו פוליטית. "במהדורה של ערוץ 14 פירסמו הערב עוד כתבה כחלק מהקמפיין הפוליטי נגדי, ונתנו שם דיווח שקרי ומסולף על כך שלפני השבעה באוקטובר קידמתי עמותה שמסייעת לילדים ממדינות אויב ומעזה להגיע לבתי חולים בישראל. שוב אני פרו פלסטיני אויב העם נכון?", כתב.

בהתייחס לפרסום של נתניהו הוסיף: "אז אולי מה שמותר לביבי אסור ליוסף חדאד, כמו למשל לדבר בעבר על מדינה פלסטינית, אבל מה שבטוח שהציבור חכם יותר כדי לא ליפול בספינים השקריים נגדי".