הקריאה של יועז הנדל לעופר וינטר

יו"ר מפלגת המילואימניקים-הכלכלית יוז הנדל קרא הבוקר (חמישי) ליו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר לחתום עמו על הסכם עודפים ולהתחייב כי שתי המפלגות יצטרפו רק לממשלה ללא המפלגות החרדיות או הערביות.

בהצהרה לתקשורת הציג הנדל את המהלך כ"גוש חוסם לממשלות לא ציוניות", וקרא לוינטר לחזור בו מהעמדה שהוא מייחס לו בדבר הצטרפות לממשלה בראשות בנימין נתניהו יחד עם המפלגות החרדיות.

"וינטר, חזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות", קרא הנדל. "אנחנו המילואימניקים צריכים אתכם. אנחנו השותפים הטבעיים, לא המפלגות החרדיות".

הנדל קשר את פנייתו למלחמה ולצורך, לטענתו, בהגדלת מספר המשרתים בצה"ל. הוא תקף את המפלגות החרדיות וטען כי ממשלה התלויה בהן לא תוכל לקדם גיוס רחב יותר. במקביל פסל גם תלות במפלגות הערביות, שאותן האשים בכך שאינן מכירות בחמאס כארגון טרור.

"מאלצים אתכם לבחור בין שתי ממשלות לא ציוניות- או ממשלה עם המפלגות החרדיות שסוחטות את הממשלה לעודד השתמטות ולפגוע בביטחון המדינה, או ממשלה עם המפלגות הערביות שלא מכירות בחמאס כארגון טרור", אמר.

לדבריו, שלוש שנים לאחר 7 באוקטובר נדרש שינוי באופן שבו מוקמות קואליציות בישראל. "לא ייתכן שאחרי מה שעברנו, הפוליטיקה תמשיך כאילו כלום לא קרה", אמר, וטען כי "הכוחות הציוניים חייבים לשתף פעולה ולהקים ממשלה ציונית".

הנדל פנה ישירות לוינטר גם בסוגיית הגיוס: "עם מפלגות חרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב. אי אפשר לעמוד במשימות בחזית. אנחנו חייבים עוד חיילים". הוא הזכיר את יצחק גולדקנופף וטען כי בקואליציה שבה הוא שותף "אין סיכוי שיעבור גיוס לכולם".

"בוא נחתום על הסכם עודפים ונצהיר יחד שאנחנו שתי מפלגות שייכנסו אך ורק לממשלה ציונית", סיכם הנדל. "יחד נהיה גוש חוסם לממשלות לא ציוניות ולקואליציות עם מפלגות חרדיות או ערביות. צא מהקונספציה ותעזור לנו להכריע בשדה הקרב".