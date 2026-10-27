למרות הכישלון במדגמים: וינטר התקבל בשירת "עוד יותר טוב"

יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, נשא הערב (שלישי) דברים בפני פעילי מפלגתו לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26, שבהם לא הצליחה המפלגה לעבור את אחוז החסימה.

בנאומו הבהיר וינטר כי בכוונתו להמשיך בדרך הפוליטית שהחל, ודחה את הטענות שלפיהן התמודדותו פגעה בסיכויי מחנה הימין לנצח בבחירות.

"כמו שדיברנו בהתחלה, מי שחיפש כיסא לא הגיע למקום הנכון", אמר וינטר לפעילים. "אני חיפשתי לוחמים, לוחמים שמאמינים בדרך, שבאים להילחם איתנו על דרך ולא על כיסא".

וינטר התייחס לביקורת שנשמעה במחנה הימין על התמודדות מפלגתו, בטענה כי הקולות שהוענקו לה עלולים לרדת לטמיון ולפגוע בגוש נתניהו.

לדבריו, מצביעי עמך ישראל הגיעו דווקא ממפלגות האופוזיציה או מקרב אזרחים שלא התכוונו להשתתף בבחירות. "שרפנו קולות של מפלגות האופוזיציה או כאלה שלא רצו להצביע בכלל", טען.

במקביל לנאומו של וינטר, גורמים במפלגת עמך ישראל דחו את הטענות כי התמודדותו פגעה במחנה הימין, והציגו ניתוח משלהם של נתוני המדגמים.

לטענתם, מבדיקה ראשונית שערכו עולה כי אילו וינטר היה פורש מהמרוץ, מפלגת המילואימניקים-הכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה הייתה עוברת את אחוז החסימה וזוכה בארבעה מנדטים נוספים לגוש השמאל.

עוד טענו במפלגה כי רוב מצביעי עמך ישראל אינם מגיעים מקרב מצביעי הקואליציה, ולכן אין בסיס להאשמות שלפיהן התמודדותה גרמה לאובדן מנדטים למחנה הימין.

בהמשך נאומו הודה וינטר למשפחות הפעילים, לאנשי הלוגיסטיקה ולחברי מטה המפלגה על פעילותם לאורך מערכת הבחירות.

דברים אישיים הקדיש למנכ"ל המפלגה המלווה אותו במשך שלושה עשורים, עוד מתקופת שירותם הצבאי המשותף. "אבי הולך איתי שלושים שנה. ראינו דברים קשים ביחד, התפוצצו לנו חיילים ביחד. עברנו דברים קשים", סיפר וינטר.

וינטר הזכיר גם את חבריו שלחמו לצדו ואת ההתמודדויות הקשות שעברו במהלך השנים, והציג את הניסיון הצבאי המשותף כמקור לנחישות להמשיך גם לאחר אכזבות.

"מי שהלך איתי בקרבות זוכר. לא הורדנו ראש. הרמנו ראש והמשכנו להילחם, כי עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה", חתם.

הדברים נאמרים בשעה שספירת הקולות נמשכת, ולאחר שכל המדגמים שפורסמו הציבו את מפלגת עמך ישראל מתחת לאחוז החסימה.