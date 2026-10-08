נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, קבע היום (חמישי) כי הדיין הרב אבי זרביב הפר את כללי האתיקה לדיינים, לאחר שהפיץ סרטון שבו הביע תמיכה בנוער הגבעות וקרא לתרום לקרן ייעודית התומכת בו.

בהחלטתו קבע הנציב כי התלונה נגד הרב זרביב מוצדקת, אך החליט שלא להמליץ על נקיטת הליך משמעתי נגדו, והסתפק באזהרה שתירשם בתיקו האישי.

התלונה הוגשה בעקבות סרטון שהקליט הדיין והפיץ באמצעות וואטסאפ, ובו שיבח את נוער הגבעות וקרא לסייע ולתרום כספים לקרן התומכת בו.

המתלוננים טענו כי מדובר בהפרה של כללי האתיקה לדיינים, האוסרים על דיין להביע בפומבי עמדה בנושא השנוי במחלוקת ציבורית שאינו משפטי בעיקרו, וכן אוסרים על מעורבות באיסוף כספים. עוד טענו כי התנהלותו עלולה לפגוע באמון הציבור במערכת המשפט וליצור חשש למשוא פנים.

בתגובתו לתלונה טען הרב זרביב כי הסרטון צולם בלבוש בלתי רשמי ונועד מלכתחילה לקבוצה סגורה ומצומצמת בלבד. לדבריו, הסרטון הופץ בהמשך לגורמים נוספים ללא ידיעתו, ללא הרשאתו ובניגוד לרצונו.

עוד טען כי למתלוננים אין מעמד להגשת התלונה, משום שאינם צד להליך המתנהל בפניו, וכי האירוע כלל לא התרחש במסגרת תפקידו השיפוטי.

אלא שהנציב דחה את הטענות. בהחלטתו הבהיר כי גם התנהלות של דיין מחוץ לבית הדין עשויה להיות נתונה לביקורת הנציבות, כאשר מדובר בסוגיות הנוגעות לאתיקה שיפוטית ולאמון הציבור.

הנציב דחה גם את הטענה שלפיה הסרטון נועד לקבוצה סגורה. לדבריו, במציאות הטכנולוגית הנוכחית, שליחת סרטון בקבוצת הודעות דומה להנחתו ברשות הרבים, ועל בעל תפקיד שיפוטי להביא בחשבון שהתוכן עלול להתפשט ולהגיע לקהל רחב.

בהחלטה נקבע כי הרב זרביב הפר שלושה מכללי האתיקה לדיינים: האיסור על הבעת עמדה פומבית בנושא השנוי במחלוקת ציבורית, החובה לשמור על חזות של ניטרליות שיפוטית ולהימנע מחשש למשוא פנים, והאיסור על מעורבות באיסוף כספים.

במהלך בירור התלונה הודה הרב זרביב כי שגה בשיקול דעתו, קיבל אחריות מלאה על מעשיו והביע התנצלות כנה. כמו כן התחייב להימנע בעתיד מכל פעילות ציבורית ותקשורתית.

לצד זאת, הציג הרב זרביב נסיבות מקלות, ובהן שירות מילואים ממושך בזירות הלחימה בעזה ובלבנון.

הנציב הביא בחשבון את קבלת האחריות, החרטה, ההתחייבות להימנע מפעילות ציבורית ושירות המילואים הממושך למען ביטחון המדינה.

בסופו של דבר החליט קולה כי אף שהתלונה מוצדקת והמעשים מהווים הפרה של כללי האתיקה, אין מקום להמליץ על הליך משמעתי נגד הדיין, וניתן להסתפק באזהרה שתירשם בתיקו האישי.