הדיין הלוחם הרב אבי זרביב נשא דברים באירוע יום העצמאות בישיבת הר ברכה, והתייחס לרוח התקופה ולתחושת האמונה המתחזקת בקרב הציבור.

בדבריו תיאר את תחושת המשפחתיות שחווה במקום ואת הקשר העמוק לעולם התורה ולחברה הצומחת מתוך האתגרים.

הרב זרביב הדגיש כי בתקופה הנוכחית ניכרת תחושת אמונה חזקה, תוך הבנה כי המציאות אינה מקרית אלא מלווה בהנהגה אלוקית גם בתוך תהליכים טבעיים ומורכבים.

לדבריו, בניגוד לתקופות עבר שבהן לא תמיד הייתה תחושת שותפות מלאה בתהליכים ההיסטוריים, כיום קיימת תחושה של מעורבות פעילה לצד התרחשותם של תהליכים רחבים ומשמעותיים.

הוא ציין כי לצד האתגרים הביטחוניים והלאומיים, ניכרת התקרבות רוחנית רחבה, המתבטאת בהתחזקות באמונה ובקיום מצוות, ובשאיפה גוברת לחיבור לערכים רוחניים.

עוד הוסיף כי תחושת העצמאות והחירות מקבלת ביטוי גם במישור הרוחני, מתוך תהליך של חיבור מחודש לערכי התורה ולזהות היהודית.