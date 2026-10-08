ראש מערך ההסברה הלאומי, ציפי חוטובלי, העניקה היום (חמישי) תעודות הוקרה לשלושת יוצרי הסרט "נז"א - הסיפור האמיתי", אריאל אורבוך, רועי דנינו וחגי גוטמן, על תרומתם להסברה הישראלית ועל פעילותם להצגת גרסתם של לוחמי צה"ל לאירועים ברצועת עזה.

הסרט נוצר בתגובה לסרט "נז"א" (נזק אגבי) של יובל אברהם ורחל שור, שהציג עדויות וטענות קשות נגד פעילות צה"ל ברצועת עזה, ובמרכזן פגיעה באזרחים במהלך המלחמה.

שלושת היוצרים הישראלים החליטו להפיק סרט תגובה עצמאי, במטרה להתמודד עם הטענות שהוצגו בסרט המקורי ולהביא בפני הצופים את עדויותיהם של מפקדי צה"ל ולוחמיו.

הסרט "נז"א - הסיפור האמיתי" כולל ראיונות עם מפקדים וקציני מודיעין, לצד תיעוד מבצעי וחומרים שלדברי היוצרים נאספו במהלך המלחמה.

במהלך הענקת תעודות ההוקרה שיבחה חוטובלי את היוזמה האזרחית ואת תרומתם של היוצרים למאבק ההסברתי בזירה הבינלאומית.

"הסרט מציג את האמת של ישראל והמוסריות של לוחמי צה"ל מול עלילות הדם והשקרים שמופצים נגדנו בעולם. הסרט, שזכה לעשרות מיליוני צפיות, חושף את פשעי החמאס והשימוש השפל שלו באוכלוסייה אזרחית", אמרה חוטובלי.

"אני מודה ליוצרי הסרט על היוזמה, ההתקפיות והיצירתיות. אתם ביטוי של הרוח האזרחית המופלאה שלנו ואני גאה לתת לכם את הרוח הגבית וההוקרה בשם המערך ובשם מדינת ישראל", הוסיפה.