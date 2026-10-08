"היום יום הולדת": ההפתעה שחיכתה לנתניהו בכנס בחירות

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (חמישי) בכנס היערכות לבחירות, שאותו הוביל יחד עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ.

אלא שעם כניסתו לאולם המתינה לנתניהו הפתעה: מאות ראשי רשויות, פעילים ונציגי ציבור מכל רחבי הארץ קיבלו את פניו בשירת "היום יום הולדת", לרגל יום הולדתו ה-77.

נתניהו עבר בין הנוכחים, לחץ את ידיהם והודה להם על קבלת הפנים.

הכנס סימן את פתיחת ההיערכות המעשית של קמפיין השטח לקראת הבחירות, ובמרכזו עמדה הקמת תשתית ארגונית משותפת לרשויות השונות, במטרה למצות את כוחו האלקטורלי של מחנה הימין ביום הבחירות.

במהלך הערב הוצגו היעדים המרכזיים לקראת יום הקלפי, לצד חלוקת משימות מעשיות לפעילים בשטח ברחבי הארץ וביהודה ושומרון.

המשתתפים דנו בהיערכות הארגונית לקראת הבחירות ובתיאום הפעילות בין הרשויות והפעילים, כחלק מהמאמץ להקים מערך שטח משותף לקראת יום ההצבעה.