ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם קרא הלילה (חמישי) למנהיג מפלגת הירוקים, זאק פולנסקי, לפעול לביטול החלטת מפלגתו המגדירה את הציונות "צורה של גזענות".

ברנהאם, שנוקט בעצמו בקו שאינו אוהד את ישראל, מתח ביקורת חריפה על ההחלטה שהתקבלה השבוע בוועידת המפלגה בברייטון, וכינה אותה "שגויה לחלוטין" וכזו המעידה על "שיקול דעת גרוע ביותר".

ההחלטה, שאושרה ביום ראשון, משנה גם את עמדתה המדינית של מפלגת הירוקים בסוגיה הישראלית-פלסטינית. במקום התמיכה ארוכת השנים בפתרון שתי המדינות, המפלגה תומכת כעת ב"מדינה פלסטינית דמוקרטית אחת בכל שטחי פלסטין ההיסטורית".

מנהיג הירוקים, זאק פולנסקי, שהוא יהודי ומתנגד חריף למדיניות הישראלית, לא הביע תמיכה בהצעה והסתייג במיוחד מההחלטה לזנוח את פתרון שתי המדינות. "אינני סבור שאנחנו כמפלגה ירוקה צריכים להחליט כיצד ייראה ההסדר העתידי", אמר פולנסקי, שהדגיש כי מפלגתו צריכה להתמקד בהבטחת שוויון זכויות לישראלים ולפלסטינים.

הדיון עורר מחלוקת גם סביב השלכות ההחלטה על חברי המפלגה היהודים. בהצבעה נפרדת דחו צירי הוועידה, ברוב של 1,026 מול 684, תיקון שנועד להגן מפני האשמות בגזענות על חברים יהודים הפעילים בארגונים המגדירים את עצמם ציוניים, ובהם בתי כנסת וקבוצות תפילה.

אתמול, על רקע התנהלות בריטניה כלפי ישראל בעת האחרונה, הודיע שר החוץ גדעון סער כי הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים סיימה את פעילותה.

הוא ציין כי הקונסולית הכללית ו-19 דיפלומטים נוספים יסיימו את תפקידם ויעזבו את ישראל. המבנה שבו פעלה הקונסוליה, הנמצא בבעלות ממשלת בריטניה, ימשיך לשמש צוות מצומצם של שבעה דיפלומטים בלבד.

לפי שר החוץ, הצוות יפעל בהיקף מצומצם מאוד והמבנה לא ישמש עוד כקונסוליה. במקביל סיכמו שתי המדינות להמשיך בדיאלוג שבמסגרתו יוכלו להעלות סוגיות החשובות לכל אחת מהממשלות.

שר החוץ הבריטי אד מיליבנד טען בתגובה כי "בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, בניין הקונסוליה הכללי לא ייסגר, ומעתה תפעל בו 'המשלחת הבריטית, ירושלים'", מסר מיליבנד. הוא הוסיף כי המשלחת תהיה עצמאית ופעילה, תמשיך להעניק שירותים ותמשיך את עבודתה עם הפלסטינים.