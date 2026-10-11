אל"מ במיל' חזי נחמה, לשעבר מח"ט אלכסנדרוני, מח"ט מנשה וסמח"ט גבעתי, מזהיר מפני האפשרות של מתקפת טרור רחבת היקף מכיוון יהודה ושומרון, וקורא לשינוי יסודי במדיניות ישראל כלפי הרשות הפלסטינית.

בריאיון לערוץ 7, הראשון בסדרת ראיונות העוסקת בדרכי ההתמודדות עם האיומים הביטחוניים ביהודה ושומרון, מסביר נחמה כי אף שהסבירות למתקפה בהיקף של שבעה באוקטובר נמוכה יחסית, קיימת אפשרות ממשית לפשיטה של מאות פלסטינים על יישוב, חווה או גבעה.

לדבריו, השליטה המודיעינית של צה"ל והשב"כ ביהודה ושומרון, לצד הנוכחות הצבאית וההתיישבותית בשטח, מקטינה את הסיכוי לפלישה המונית בדומה לזו שהתרחשה מרצועת עזה. עם זאת, הוא מדגיש כי אין בכך כדי לשלול תרחישים של מתקפות מקומיות קשות.

בהתייחס לדגש התקשורתי על אפשרות של פלישה מיהודה ושומרון לכיוון כפר סבא וערי המרכז, אומר נחמה כי אכן התקשורת מתמקדת בתרחיש שכזה משום שעבורה זה התרחיש המטריד והמדאיג, אך הגישה הנכונה אינה מפלה בין דמם של המתיישבים ביהודה ושומרון לבין דמם של תושבי אזור המרכז.

מול התרחישים הללו, אומר נחמה, על ישראל לדעת להגדיר את זהותו של האויב, "שיהיה ברור לנו כמדינה שהרש"פ היא אויב והעובדה שאנחנו מקיימים איתם שיתוף פעולה בעשרים או שלושים השנים האחרונות זה קורה מסיבות עקומות ובגלל שעדיין לא טיפלנו בכך בעקבות סדרי עדיפויות ועיסוק בעזה, לבנון, סוריה ואיראן, אבל הממשלה הבאה תצטרך להגדיר את טיב היחסים עם הרש"פ ולהביא לביטול שלה ושל מה שקשור להסכמי אוסלו".

כחלופה אפשרית מציע נחמה לבחון את מתווה האמירויות של ד"ר מוטי קידר, המבוסס על שלטון עצמי מקומי של חמולות, ללא כוחות צבאיים חמושים: "נצטרך לעבור לתכנית אחרת. בשלב ביניים נצטרך לשקול את מתווה מוטי קידר שמדבר על אמירויות, מרחבים שבהם נותנים לחמולות שבאותו מרחב שלטון עצמי, אבל ללא כל הסיפור של צבא, נשק ושיריוניות וכו'. אסור לנו שהם יחזיקו באמצעים כאלה. הם עלולים להתהפך עלינו ואנחנו צריכים לדאוג כבר עכשיו גם לביטול ההסכמים איתם וגם לאיסוף כל כלי הנשק הללו".

כשנשאל אם ביטול הסכמי אוסלו ופירוק הרשות הפלסטינית לא יובילו לתגובה בינלאומית חריפה, דחה נחמה את עצם הגישה שלפיה החשש מתגובת העולם צריך להכתיב את המדיניות הביטחונית: "אלו שאלות של השישה באוקטובר, מה העולם יגיד אם נעשה כך או כך בעזה, מה הוא יעשה אם נזיז את האוהל של חיזבאללה וכו'. זה מה שהדריך אותנו במשך 30-40 שנה וזה מה שהביא אותנו לקטסטרופה של השבעה באוקטובר".

עם זאת, נחמה הבהיר כי השינוי צריך להתבצע בהדרגה ובתיאום עם ארצות הברית, תוך התחשבות באילוצים המדיניים: "מול האילוצים נצטרך להתקדם צעד אחר צעד, וראש הממשלה יודע להתנהל מול האילוצים הללו. כעת ביהודה ושומרון הצבא וההתיישבות פועלים מעל ומעבר, אבל עדיין אנחנו חיים בקונספציה שהרש"פ והמשטרה הפלסטינית לא יפתחו נגדנו בהתקפה".

לדבריו, "אני סבור שנצטרך בתיאום עם ארה"ב ובתנאים הנכונים ועל פי ההפרות הבאות שלהם, לדעת לעבור לצעד הבא ולוודא שלא נשקף איום משמעותי. האם נוכל לאסוף את כל הקלאצ'ים? כנראה שלא. האם נוכל לצאת למבצעי איסוף נשק משמעותיים? האם נוכל להגדיר את המשטרה הפלשתינית שהמקסימום שיהיה בידיה זה אקדחים? כן. יש הרבה צעדים שניתן וחובה לעשות כדי לוודא שאיום לא נשקף מיהודה ושומרון".

לספקנים שבינינו, המתקשים לראות צעדים שכאלה, מציע נחמה להתבונן במה שחולל צה"ל במשך שנה וחצי בצפון השומרון. "אם היינו אומרים לבריטי או אמריקאי שנשמיד את מחנה הפליטים ג'נין, הוא לא היה מאמין למשמע אוזניו, והנה, היום מחנה הפליטים הזה לא קיים. כל הפליטים שהיו שם עברו למקום אחר, הצבא ביתר את המחנה הזה לרובעים רבים, הקים מוצבים בתוך מחנה הפליטים, כי המחנה הזה הוציא טרור. בעיניי כך צריך לנהוג בכל מקום שרק מתחיל להרים את האף. אם יצאו שני פיגועים מהכפרים ליד ירושלים, הם צריכים להיראות כמו מחנה הפליטים ג'נין, כמו לבנון וכמו עזה. זו השפה שהם מבינים ואת זה הם צריכים לקבל".

עוד שאלנו את נחמה אם מאות היישובים הפזורים ברחבי יהודה ושומרון לא הופכים את המערכה באזורים אלה למורכבת יותר מכפי שהיא ברצועת עזה, כאשר מול צה"ל נמצא צבא פלסטיני חמוש בעשרות אלפי כלי נשק ארוכים. נחמה סבור שהמציאות שונה. "בהתיישבות יש הרבה נושאי נשק, הרבה אנשי מילואים וסדיר, כיתות כוננות ורבש"צים. הצבא תיגבר את היישובים והעלה את רמת הביטחון. צריך להבין שבתפיסת השטח, חווה עושה משימות שפלוגה לא יודעת לעשות".

ובעוד אנו משוחחים איתו על ערביי יהודה ושומרון, מציע אל"מ נחמה לפקוח עין גם לעבר ערביי ישראל, שעל פי פרסומים שונים מחזיקים במעל מיליון כלי נשק בלתי חוקיים. על מערכת הביטחון לחשב את דרכי התגובה ביום שבו הם יחסמו צירים, ישתלטו על יישוב, במקביל או לא במקביל לפעולה של ערביי יהודה ושומרון. "אחרי ה'עשה טוב' ביהודה ושומרון, הממשלה הבאה תצטרך לעסוק גם ב'סור מרע', בהגדרת הרש"פ וצבאה כלא רלוונטיים, לאסוף את הנשקים ולעשות את אותו דבר גם מול ערביי ישראל. איסוף הנשק הוא צעד קריטי במערכה".