אל"מ (מיל') חזי נחמה מותח בשיחה עם ערוץ 7 ביקורת חריפה על מסמך "רוח צה"ל". לדבריו, דחיקת ערכי הניצחון וההכרעה לטובת "משפטיזציה" ואג'נדות זרות פגעה ביכולת הלחימה של צה"ל.

נחמה מציין בפתח דבריו כי בשורת סוגיות עבר צה"ל תהליכי שינוי בשלושים השנים האחרונות, ובהם אבדן תפיסת ההכרעה שהייתה בולטת בצה"ל עד שנות התשעים, השפעת המשפטיזציה על צה"ל, היחס להתיישבות, האופן שבו משלבים נשים במערכת הצבאית וסוגיית רוח צה"ל.

"עד שנות התשעים ערכי צה"ל היו ערכי אהבת המדינה, ניצחון, הכרעה ואחוות לוחמים. לא היו שאלות. החל משנות התשעים, בעקבות אג'נדות זרות, חובר הקוד האתי שלכאורה לא ברור מה הבעיה בו, אבל כדי להבין צריך לראות מי עומד מאחוריו. כשמאחוריו עומדים אבי שגיא ואסא כשר, שכולנו יודעים מה האג'נדות שלהם, עולה השאלה למה זה לא יותר מגוון".

הוא מציין את שאלת התאמתו של הקוד האתי לצה"ל כצבא העם היהודי, או שמא מדובר בקוד המותאם לכלל הצבאות בעולם. בעיניו לא נכונה הגישה לפיה הקוד המוסרי של צה"ל יהיה זהה לזה של צבאות אחרים משום שמדובר במדינת העם היהודי שלה מאפיינים ייחודיים, אתגרים ייחודיים ולעם היהודי צדקת דרך ומוסר יהודי ייחודי.

בדבריו הוא מספר על המסע שבו השתתף יחד עם קציני פו"מ לפולין, ושם, במחנות ההשמדה, קיבלו את הספר 'אנשים רגילים' המספר את סיפורה של יחידה 101 בצבא הגרמני "והטיעון המרכזי בספר הוא שבל אחד מאיתנו מסתתר נאצי קטן שאם יתנו לו הזדמנות הוא יממש את זממו והפוטנציאל שבו. המסר לנו כקצינים היה לא שכאן ניסו להשמיד את העם שלנו שיש לו ייחודיות, אלא שכל אחד מאיתנו קציני צה"ל, יש בו נאצי קטן ותיזהרו שבהתנהלות שלכם בעזה, בלבנון וביו"ש הנאצי הזה לא יפרוץ החוצה. זה לא נכון. אנחנו עם יהודי, עם מוסרי".

לשאלתנו אם יתכן והתפיסה הזו נובעת מהיותנו עם בפוסט טראומה בעקבות השואה, וככאלה אנחנו מבוהלים שמא גם אנחנו נהיה כאלה, הוא משיב וקובע כי "הרעיון הזה הביא אותנו לשבעה באוקטובר. לא נהיה רעים כמוהם, נאפשר להם חיים, ניתן להם לעבוד בישראל ונפסיק עם התפיסות ההכרעתיות וההתקפיות ובמקום כוונת הרובה נסתכל עליהם מבעד לחקלאות ולתלמים בעזה ונדמיין מזרח תיכון חדש. הגישה הזו הביאה עלינו את השבעה באוקטובר".

"אני מברך על מה שקורה בחצי השנה האחרונה, על האופן שבו צה"ל בהנחיית שר הביטחון פועל בשומרון. בצפון השומרון היה יוצא בכל יומיים מפגע, וכעת החלטנו להתנהל אחרת, כבשנו את מחנות הפליטים והקמנו בהם מוצבים ללא חשש להישאר שם, וראה זה פלא, המצב השתנה וזו הגזרה השקטה ביותר שצה"ל פועל בה. זה הפתרון לסוג כזה של אויב שפוגש אותנו בכל מקום, ועד שלא נשכיל לנקוט ביד קשה ומדכאת את הטרור נמשיך לחיות בעולם הדמיונות של שמעון פרס והמזרח התיכון החדש ונחלק ספרים מבלבלים לקצינים שלנו ונביא על עצמנו צרות".

עוד בטרם הוא מציין את אותם ערכים ועקרונות שהיה רוצה לראות במסמך רוח צה"ל, מציין נחמה כי "חשוב לא פחות מי האנשים שיהיו בוועדה שתחליט על ניסוח המסמך. חשובים שני דגשים לגבי האנשים, שאלו יהיו מפקדים ומעט אנשי רוח, דרושים אנשים שמכירים את שדה הקרב ואת מוראות המלחמה, את המציאות בשטח ומתוך כך הדברים צומחים. מי שחושב שהפרופסורים יביאו לנו את הבשורה טועה ומטעה. ערכי לחימה צריכים לבוא ממי שלחמו ומכירים את המציאות המורכבת בשטח".

"בנוסף, צריך להיות גיוון, אם אסא כשר בפנים אז גם אפי איתם. אני לא פוסל אף אחד, אבל לכל הפחות שיהיה ייצוג לכל המשרתים ולכל סוגי החברה בישראל". בהתייחס לתוכן הוא מוסיף: "המסמך צריך לבטא את הרעיון שאנחנו, עם ישראל במדינת ישראל, שאין לנו ארץ אחרת, ושצריך להכריע את אויב שלנו, להתבסס על אהבת ארץ ישראל, אהבת המולדת, ואחוות לוחמים".

"מה שמניע את החייל לסכן את נפשו זו האהבה שלו לארץ שלו, הקשר לחברים שלו, אחוות הלוחמים, אלו הערכים הדוחפים ולצידם ישנם הערכים המרסנים. לעומת זאת בצה"ל אנחנו מדגישים את טוהר הנשק בלבד. אני לא נגד. יש לי ביטחון בהתנהלות שלי כאדם מוסרי, אבל אם אני רק מעביר לחיילים שידאגו לטוהר הנשק ושלא יהיו נאצים הם מתחילים לחשוב שהם באמת כאלה, ואז הם מסרסים את עצמם ופועלים בצורה חלקית. כך אנחנו מביאים על עצמנו את השבעה באוקטובר, וכשהשבעה באוקטובר כבר כאן אנחנו לא לוחמים באופן הנדרש כמו מצור וכיבוד, אלא ברוח הפצ"רית אנחנו מוצאים את עצמנו בלוחמת הפסיטות שאין בכוחה להביא להכרעה".