מלי וליאל יהלומי אותרו בארגנטינה

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הורתה למשטרת ישראל לערוך בירור מקיף בעקבות פרסום סרטונים ומידע אישי על מלי וליאל יהלומי, שאותרו בארגנטינה בחודש אוגוסט האחרון.

ראש הרשות, עו"ד גלעד סממה, פנה למפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דניאל לוי, ולמפקח הפרטיות הפנימי במשטרה, ניצב-משנה ג'ורג' קיוורקיאן, בדרישה לבדוק כיצד הגיעו לתקשורת תיעודים ופרטים אישיים של השתיים, שלכאורה פגעו בפרטיותן.

הפנייה נעשתה בעקבות שורת פרסומים שהופיעו בכלי התקשורת לאחר איתורן של מלי וליאל יהלומי בארגנטינה ב-14 באוגוסט 2026.

על פי הודעת הרשות, בין החומרים שפורסמו היו סרטונים המתעדים את השתיים ברגעים פגיעים, בעת שאותרו באוטובוס ותושאלו בידי נציג המשטרה.

לצד התיעודים נחשפו גם פרטים אישיים מתוך חקירת האירוע, בהם התכתבויות פרטיות, חיפושים שביצעו השתיים באמצעות כלי בינה מלאכותית, מידע על מצבן הכלכלי ופעולות פיננסיות שביצעו.

בנוסף פורסמו פרטים על מיקומן, תנועותיהן ומועד נחיתתן הצפוי בישראל.

ברשות להגנת הפרטיות ציינו כי בחינת הדיווחים מעלה חשד שלפחות בחלק מהמקרים מקור המידע שפורסם היה במשטרת ישראל.

סממה הנחה את מפקח הפרטיות הפנימי במשטרה להפעיל את סמכויותיו מכוח חוק הגנת הפרטיות ולברר כיצד הגיעו הסרטונים והפרטים האישיים לידי כלי התקשורת.

במסגרת הבדיקה תידרש המשטרה לבחון אם הפרסומים נעשו בניגוד לנהליה, ואילו שיקולים נשקלו, אם בכלל, לפני שהותר להעביר את המידע לפרסום.

בנוסף נדרשה המשטרה לגבש מסקנות ולקחים מערכתיים בנוגע להעברת מידע לתקשורת במקרים דומים, ולהעביר לרשות להגנת הפרטיות את ממצאי הבירור ואת הלקחים שהופקו.

עו"ד גלעד סממה הבהיר כי קיים הבדל בין פרסום עצם איתורן של נעדרות לבין חשיפת מידע אישי על אודותיהן. "החשיבות שבפרסום דבר איתורן ושלומן של נעדרות ברורה לכל, אך קיים קושי של ממש בפרסום סרטונים שלהן ברגעים פגיעים ובחשיפת פרטיהן האישיים, תנועתן, מיקומן ופרטי פעולות פיננסיות לאחר שכבר אותרו", אמר.

לדבריו, "פרסומים אלה, אשר מקורם כפי הנראה מחקירת המשטרה, פגעו לכאורה פגיעה ממשית בפרטיותן, ללא הצדקה לגיטימית ועל פניו בניגוד לנהלי המשטרה עצמה".

סממה הוסיף כי "משטרת ישראל נדרשת לערוך בירור מעמיק האם וכיצד זלג המידע ולהפיק את הלקחים הנדרשים, הכל כדי להבטיח שזכותם הבסיסית של אזרחים לפרטיות לא תיפגע באירועים מסוג זה".