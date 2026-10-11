אירוע מסוכן התרחש הבוקר (ראשון) בנתיבי איילון, כאשר אלמוני השליך אבנים מגשר לעבר כלי רכב שנסעו לכיוון צפון, סמוך למחלף ההלכה.

כמה מכוניות נפגעו, ובהן רכב טסלה ומונית שנסעה לצדו. החשוד נמלט מהמקום והמשטרה פתחה בחקירה.

האירוע התרחש בשעה שהמכוניות נסעו במהירות של כ-90 קמ"ש. מצלמות הרכב של אחד הנהגים תיעדו את השלכת האבנים ואת מנוסתו של החשוד לכיוון רמת גן.

אדוארד ריס, שנהג ברכב הטסלה שנפגע, שחזר בריאיון ל-ynet את הרגעים שבהם נקלע למטח האבנים: "כשהגעתי מתחת לגשר ראיתי פתאום אבנים עפות, ממש סלעים, לכיוון הנתיב שלי והנתיב שלידי. נסענו במהירות של 80 עד 90 קמ"ש ולא הספקתי להגיב. שמעתי את האבנים פוגעות ברכב שלי. למזלי יצאתי בזול".

לדבריו, "הרכב שלי נפגע קצת בצבע והיו כמה פגיעות בשמשה, אבל היא לא נשברה. המונית שהייתה לידי חטפה כנראה את רוב הסלעים".

הוא הוסיף: "אחרי כמה דקות, כשהחניתי את הרכב, הסתכלתי בצילומים וראיתי שמישהו פשוט עמד על הגשר ורוקן שקית או דלי עם אבנים לעבר התנועה. ברגע שסיים, רואים אותו מתחיל לרוץ לכיוון רמת גן".

ריס הגיש תלונה במשטרה והעביר את פרטי האירוע לחוקרים. לדבריו, הוא מתכוון להפיק את הסרטונים ממצלמות הרכב באיכות גבוהה יותר, בתקווה שהתיעוד יסייע בחקירה ובאיתור המונית שנפגעה.

בעקבות האירוע התייחס ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, לסכנה שבהשלכת אבנים לעבר כלי רכב, ומתח ביקורת על ההבדל שלטענתו קיים בסיקור אירועים כאלה בתל אביב לעומת יהודה ושומרון.

"אני מגנה בחריפות את השלכת האבנים הבוקר בנתיבי איילון וקורא למשטרה להפעיל את כל האמצעים כדי לתפוס את קומץ העבריינים ולהעמידם לדין. אני מצפה מראש עיריית תל אביב לגנות בחריפות את האירוע החמור", אמר גנץ.

בהמשך הוסיף בעקיצה כלפי כלי התקשורת: "אני מודה לכלי התקשורת שגילו הבוקר כי השלכת אבנים על מכוניות נוסעות היא סכנת מוות. אני סמוך ובטוח שמעכשיו ידווחו כך גם כשהאבנים יושלכו על תושבי בנימין, יהודה ושומרון. הרי אבן לא הופכת למסוכנת רק כשהיא מגיעה לתל אביב".