רק כי העיר לנערים שהתיזו ספריי שלג: ימנו זלקה נרצח בערב יום העצמאות

התפתחות משמעותית במשפט רצח ימנו זלקה: הנאשם המרכזי בפרשה, קטין בן 15, הודה היום (ראשון) באמצעות סנגורו כי דקר את זלקה במהלך קטטה שהתרחשה בערב יום העצמאות בפתח תקווה.

עם זאת, ההגנה דוחה את האישום ברצח באדישות וטוענת כי הנאשם לא צפה שהדקירה תביא למותו של הצעיר בן ה-21.

הדברים נמסרו במסגרת דיון בבית המשפט המחוזי בלוד. לפי עמדת ההגנה, הנאשם הגיע לזירה כשהוא נושא סכין, מתוך כוונה להצטרף לעימות שהתפתח במקום ולסייע למעורבים אחרים.

בהודעה שהוגשה לבית המשפט נכתב: "הנאשם מודה שלמרבה הצער החזיק באותו הלילה בסכין ודקר את המנוח ברגלו. הוא עשה את טעות חייו, רק רצה לסייע לאחרים בתגרה שהייתה בין המנוח לבינם. הוא דקר דקירה אחת מלמעלה למטה שפגעה במפשעה, הנאשם לא התכוון לכך".

בעקבות ההודאה מבקשת ההגנה לקבוע כי מעשיו של הקטין אינם מקיימים את יסודות עבירת הרצח באדישות, ולהרשיעו לכל היותר בעבירת המתה בקלות דעת. ההכרעה בשאלת האחריות הפלילית נותרה בידי בית המשפט.

זלקה, בן 21, הותקף בערב יום העצמאות האחרון לאחר שהעיר לקבוצת נערים שהתיזו ספריי שלג בסמוך לפיצרייה שבה עבד בפתח תקווה.

לפי כתב האישום, בעקבות העימות התפתחה במקום תקרית אלימה שבה השתתפו נערים רבים. במהלך האירוע נדקר זלקה ונפצע באורח שהוביל למותו.

בחודש מאי הגישה פרקליטות מחוז מרכז כתבי אישום נגד 16 קטינים בגין מעורבותם באירוע. הנאשם המרכזי הואשם ברצח באדישות, ואילו 15 נאשמים נוספים, רובם בני 14 עד 16, הואשמו בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, שהעונש המרבי עליה הוא 20 שנות מאסר.