שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', התייחס במהלך מפגש שערך ערוץ 7 לקראת הבחירות למחלוקת סביב גיוס החרדים ולביקורת המופנית כלפיו בציבור הדתי-לאומי על יחסו להנהגה החרדית.

במהלך השיחה נשאל סמוטריץ' מדוע הוא נמנע מלהגיב לדברי הרב דב לנדו, ממנהיגי הציבור החרדי. סמוטריץ' השיב כי שתיקתו אינה מעידה על הסכמה, אלא על רצונו להימנע מעימות פומבי עם תלמיד חכם.

"שלא תהיה חס וחלילה שתיקה כהסכמה, כי 'היזהרו בגחלתן'. אם הייתי חושב שזה יועיל להגיב, אני לא מגיב לתלמיד חכם", אמר. בהמשך הוסיף: "אגב, שזה כואב לי, ואני מתפלל לקב"ה שיחזיר גם אותו בתשובה, אבל לא צריך להגיב".

סמוטריץ' הדגיש כי עמדותיו בסוגיות הללו ברורות ואינן משתנות בשל הביקורת מצד ההנהגה החרדית. "עמדתנו ידועה, תפיסת העולם שלנו ברורה. ברור לי שתורת הציונות הדתית, שמחברת תורה וחיים וספרא וסייפא, היא האמת, ואותה אנחנו מקדמים", אמר.

בהתייחסו לסוגיית גיוס החרדים טען סמוטריץ' כי ההחלטה שלא לקדם את חוק הגיוס שעמד על הפרק לפני כשנתיים הייתה שגיאה, וכי אישורו היה עשוי להוביל לשינוי משמעותי בהיקף הגיוס. "קח את סוגיית גיוס החרדים. אני חושב שהיינו צריכים להעביר את החוק שעמד על הפרק", אמר.

לדבריו, "אם היינו מעבירים אותו לפני שנתיים, היו כבר אלפי חרדים בצבא, הייתה ניתנת לגיטימציה של ההנהגה החרדית לגיוס, ועל גבי הדבר הזה, תוכנית ממשלתית לאומית שלמה לגיוס חרדים".

סמוטריץ' הוסיף כי הממשלה כבר פעלה לקידום הנושא: "עשינו המון המון דברים".