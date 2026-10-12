תיעוד: רגעי קליטת הפצועים מאסון הטיול ברכס רמים ברמב"ם

במד"א פרסמו הערב (שני) את עדויות אנשי הצוות שהגיעו לזירת הפיצוץ ברכס רמים בגליל העליון, שבו נהרג נער כבן 14 ונפצעו 24 בני אדם במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות.

על פי נתוני מד"א, שני נערים כבני 14 נפצעו באורח קשה, עשרה בני אדם נפצעו באורח בינוני ו-12 נערים נוספים נפצעו באורח קל. הפצועים פונו לבתי החולים זיו, רמב"ם והמרכז הרפואי לגליל בנהריה.

חובש רפואת החירום במד"א דוד ראדקו, שהגיע ראשון לזירה על אופנוע, סיפר כי מצא פצועים לאורך הציר, בהם תלמידים שניסו לסייע לחבריהם.

"הגעתי ראשון לזירה על אופנוע מד"א, ומיד ראיתי את היקף האירוע. הפצועים היו פזורים לאורך הציר, חלקם מחזיקים ומנסים לסייע לחברים שלהם שנפצעו. בהמשך הציר ראיתי את הפצועים הקשים יותר. התחלתי מיד במיון הנפגעים ובעצירת דימומים", סיפר.

לדבריו, חלק מהתלמידים אף ביצעו פעולות לעצירת דימומים עוד במהלך הטיפול הראשוני: "למרות המראות הקשים והמצוקה, הפצועים שיתפו איתי פעולה בצורה יוצאת דופן. כל אחד ניסה לעזור לחבר שלו ככל יכולתו, היו כאלה שאפילו ביצעו חסמי עורקים לחבריהם כדי לעצור את הדימום. נתתי להם הנחיות כיצד לסייע, והם הקשיבו ופעלו בהתאם".

הוא הוסיף: "זו הייתה זירה קשה ומורכבת מאוד, ולא פשוט לראות ילדים פצועים במצב כזה. עשינו כל מה שיכולנו כדי להעניק להם את הטיפול הטוב ביותר".

פראמדיק מד"א אוסאמה מסעוד, שהגיע בניידת הטיפול הנמרץ הראשונה לזירה, תיאר את מצב הנפגעים ואת ניסיונות ההחייאה של הנער שנהרג: "במקום היו צעקות רבות והמולה, הפצועים במקום היו מבוהלים. ראינו מספר פצועים קשה שוכבים בשביל הגישה מהכביש ליער, בהם נער שהיה מחוסר הכרה ולאחר שביצענו בו פעולות החייאה יחד עם כוח רפואה צבאי נאלצנו לקבוע את מותו".

הוא הוסיף: "ערכנו מיון לפצועים והחלנו בהענקת טיפול רפואי מהיר, בין הפצועים היו גם 2 נערים כבני 14 שנפצעו מרסיסים בכל חלקי גופם, בנוסף לפצועים נוספים שהתהלכו סביבנו. הענקנו לפצועים טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים וחבישות, פינינו את הפצועים למסוקים שנחתו בסמוך ובאמבולנסים של מד"א לבתי החולים".

גם פראמדיקית מד"א אורלי בן סימון, שהשתתפה בטיפול בנפגעים, סיפרה על פעולות ההחייאה שבוצעו בנער: "במקום הייתה המולה רבה וצעקות. בין הקריאות לעזרה זיהינו מספר פצועים בדרגות פציעה שונות, ביניהם נער בן 14 מחוסר הכרה, במצב אנוש התחלנו מיד לבצע בו פעולות החייאה ממושכות ומאומצות, לצערנו הפציעות שלו היו קריטיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

מנהל מרחב ירדן במד"א, איציק שושן, מסר כי עם קבלת הדיווח הוזנקו לזירה כוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוקים.

"מדובר באירוע מורכב וקשה, הענקנו טיפול רפואי לכלל הפצועים, שחלקם פונו באמצעות מסוק מד"א ומסוקים צבאיים לבתי החולים, צוותי מד"א נוספים המתינו במנחתים על מנת להעביר את הפצועים לתוך בית החולים", אמר.

בצה"ל מעריכים כי הפיצוץ נגרם מפצצת מצרר ששיגר חיזבאללה לעבר האזור במהלך המלחמה ונותרה בשטח. מהתחקיר הראשוני עולה כי אחד התלמידים הבחין בנפל במהלך הפסקה בטיול, אסף אותו והכניס אותו לתיקו. זמן קצר לאחר מכן התפוצץ הפריט.