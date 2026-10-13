אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא הנער שנהרג אתמול (שני) בפיצוץ הנפל ברכס רמים במהלך טיול שנתי.

ממשפחתו נמסר כי אלעזר יאיר, הצעיר מבין חמישה אחים, היה "ילד של החיים, חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו היה לפניו". הוא הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח.

24 פצועים מהאסון בגליל העליון עדיין מאושפזים הבוקר בבתי החולים בצפון: ארבעה מהם במצב קשה, שבעה במצב בינוני ו-13 במצב קל.

בית החולים רמב"ם בחיפה עדכן על מצבם של ארבעה מהפצועים. שני נערים שנפצעו באורח קל מאושפזים במחלקה לכירורגיית ילדים, ונער נוסף שנפצע באורח בינוני מרסיס בצווארו מאושפז בהשגחה בטיפול נמרץ ילדים כשהוא בהכרה מלאה ומצבו יציב.

המורה שנפצע באסון עבר במהלך הלילה ניתוח, והוא מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ כללי במצב קשה אך יציב.