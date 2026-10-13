פרטים מטרידים חדשים נחשפים על האסון בטיול השנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות ברכס רמים בגליל העליון, שבו נהרג אתמול (שני) התלמיד אלעזר יאיר וילנסקי בן ה-14 ונפצעו 24 בני אדם נוספים.

מעדויות תלמידים עולה כי במהלך המסלול נתקלו הנערים בכמה פריטי תחמושת, בהם גם שני טילים, וכי חלק מהפריטים נאספו על ידם. עוד עולה מהעדויות כי התלמידים נשאו במשך יותר משעה פצצת מצרר שמצאו בשטח, מבלי שהיו מודעים לסכנה, עד שהתפוצצה במהלך עצירה לארוחת צהריים.

התלמידים טענו כי לפני היציאה לטיול לא קיבלו תדרוך או הנחיות כיצד לנהוג במקרה של מציאת נפלים ואמצעי לחימה. במשרד החינוך דוחים את הטענה במשתמע ומבהירים כי במסגרת אישור הטיול הועברו הנחיות בטיחות מפורשות, ובהן איסור מוחלט לגעת בנפלים.

לצד העדויות על נסיבות הפיצוץ, מתעוררות שאלות קשות גם בנוגע לאישור המסלול, לאחר שהתברר כי קק"ל הודיעה מראש לגורמים האחראים על תיאום הטיולים שהאזור סגור בשל נזקי המלחמה.

הטיול התקיים במסגרת מסע בן שלושה ימים בשביל ישראל. תלמידי שכבת ט' יצאו בשעות הבוקר מהישיבה במעלות וצעדו באזור רכס רמים, סמוך לגבול לבנון.

על פי העדויות, במהלך ההליכה הבחינו התלמידים בכמה פריטי אמצעי לחימה שהיו פזורים בשטח, ובהם שני טילים. חלק מהנערים אספו פריטים שמצאו, ובשלב מסוים נלקחה גם פצצת מצרר.

הפצצה נישאה בידי התלמידים במשך יותר משעה, עד שהקבוצה הגיעה לאזור מצפה פאר ועצרה לארוחת צהריים, לאחר תפילת מנחה. במהלך העצירה התפוצצה התחמושת וגרמה לפגיעה הקשה בתלמידים ובמלווים.

איתן מסאורי, תלמיד בן 14 שנפגע מרסיס בצווארו, סיפר לראש הממשלה בנימין נתניהו, שביקר את הפצועים בבית החולים רמב"ם, כי אחד התלמידים שיחק בפריט התחמושת ופתח את ההברגה שלו לפני הפיצוץ. "חבר'ה עפו, חלק נפלו לשיחים, היה הלם של שתי שניות", תיאר מסאורי את רגעי האסון.

לדבריו, לאחר הפיצוץ הבחין כי נפצע בעצמו, אך ניסה לסייע לחברו. "הבנתי שנפצעתי, ראיתי שחבר פצוע, ניסיתי לעזור לו", סיפר.

עדות מהאסון בצפון: "הוא פתח את ההברגה - ואז זה התפוצץ"

אחת השאלות המרכזיות העולות מהעדויות נוגעת להכנת התלמידים לטיול באזור שבו נותרו פריטי תחמושת מהמלחמה. תלמידים סיפרו כי לא קיבלו לפני היציאה למסלול הנחיות כיצד לפעול במקרה של מציאת נפל או אמצעי לחימה בשטח.

עוד סיפרו כי לא הבחינו בשלט אזהרה שהוצב בסמוך למתחם שבו שהו, ובו צוין כי קיימת סכנת נפלים וכי הכניסה לאזור אסורה.

בתחקיר שפרסם העיתונאי דורון קדוש בגלי צה"ל נחשף כי קק"ל העבירה לפני תקופה ארוכה הודעה כתובה ללשכת תיאום הטיולים של משרד החינוך, המופעלת באמצעות החברה להגנת הטבע, ולפיה האזור סגור לטיולים בשל נזקי המלחמה.

באתר תיאום הטיולים "מוקד טבע" אף הופיעה אזהרה מפורשת לגבי המסלול: "הטיול באתר אסור עקב שיקום בשל נזקי מלחמה". למרות זאת, הטיול של הישיבה התיכונית אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך.

יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי, אישר בגלי צה"ל כי עבודות השיקום באזור טרם הסתיימו. "היער הזה לא זוכה בגלל ענייני בטיחות - תשתיות, עצים שרופים, ועדיין לא סיימנו לטפל בו", אמר.

לדבריו, רק ב-22 ביוני החלו עבודות להכשרת היער מחדש, וגם לאחר מכן נותרו שטחים שלא הוכשרו למטיילים. "למעט הדרך עצמה, שהיא קריטית לגורמי ביטחון - כל שאר האזור - אלה מקומות שעדיין לא סיימנו להכשיר אותם", הסביר.

אוסטרינסקי הוסיף כי קק"ל העבירה את המידע לכל הגורמים הרלוונטיים, ולמיטב ידיעתו גם לחדר המצב של משרד החינוך. "הם גם שאלו לאחרונה את קק"ל האם האתר נפתח מחדש - והתשובה הייתה שלא", אמר.

עם זאת, בקק"ל הבהירו כי סגירת האזור נבעה מנזקים לתשתיות וליער בעקבות המלחמה, ולא מאזהרה ממוקדת על הימצאות נפלים.

בעקבות הפרסומים מסר משרד החינוך כי פעל בהתאם למגבלות שקבעה קק"ל, וכי המסלול שאושר לישיבה לא כלל את השטח שהוגדר אסור לכניסה. "משרד החינוך פעל בהתאם למגבלות קק"ל והורה על איסור פעילות באזור המדובר בשל נזקי המלחמה ותכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור", נמסר.

במשרד התייחסו גם לטענות התלמידים שלא קיבלו תדרוך בטיחות, והבהירו כי הנחיות בנושא נמסרו במסגרת הליך אישור הטיול. "במסגרת אישור הטיול הועברו גם הנחיות בטיחות מפורשות, ובהן איסור מוחלט על נגיעה בנפלי טילים ובתחמושת, לצד הנחיה לדווח עליהם באופן מיידי".

באשר לפער בין המסלול שאושר לבין המקום שבו התרחש האסון, נמסר כי הנושא נמצא בבדיקה: "נסיבות האירוע והמסלול כפי שהתקיים בפועל נבדקות כעת במסגרת תחקיר של צה"ל והמשטרה, בשיתוף משרד החינוך והגורמים המקצועיים הרלוונטיים. יש להמתין לממצאי הבדיקה בטרם ניתן יהיה לקבוע את מלוא נסיבות האירוע".

במשרד הוסיפו כי בימים הקרובים ייבחנו מחדש מתווה אישורי הפעילות והנחיות הבטיחות הנלוות להם.

פינוי פצועים מזירת הטיול צילום: Ayal Margolin/Flash90

לצד השאלות הקשות על נסיבות האסון, נחשפו גם עדויות על ניסיונותיהם של התלמידים להציל את חבריהם מיד לאחר הפיצוץ.

לפי העדויות, תלמידים שנפצעו בעצמם החלו לסייע לנפגעים עוד לפני הגעת כוחות ההצלה. אחד הנערים ביצע פעולות החייאה בחברו, ואחרים הניחו חסמי עורקים על פצועים בניסיון לעצור את הדימום.

חובש רפואת החירום במד"א דוד ראדקו, שהיה בין הראשונים שהגיעו לזירה, סיפר כי הבחין בתלמידים שמנסים לטפל בחבריהם. "למרות המראות הקשים והמצוקה, הפצועים שיתפו איתי פעולה בצורה יוצאת דופן. כל אחד ניסה לעזור לחבר שלו ככל יכולתו, היו כאלה שאפילו ביצעו חסמי עורקים לחבריהם כדי לעצור את הדימום", סיפר. לדבריו, הוא הנחה את התלמידים כיצד להמשיך לסייע עד להגעת צוותים נוספים.

הפרמדיק אוסאמה מסעוד תיאר זירה קשה שבה נפגעים רבים שכבו לאורך שביל הגישה ליער. "במקום היו צעקות רבות והמולה, הפצועים במקום היו מבוהלים", סיפר. מסעוד ציין כי צוותי הרפואה ביצעו פעולות החייאה באחד הנערים יחד עם כוח רפואה צבאי, אך נאלצו לקבוע את מותו.

ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, בן 14, תלמיד כיתה ט' בישיבה. אלעזר יאיר היה הצעיר מבין חמישה אחים והותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. בני משפחתו ספדו לו ותיארו אותו כ"ילד של החיים, חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו היה לפניו".

על פי העדכון האחרון שנמסר הבוקר, 24 פצועים מהאסון עדיין מאושפזים בבתי החולים בצפון. ארבעה מהם במצב קשה, שבעה במצב בינוני ו-13 במצב קל.

פינוי הפצועים לבית חולים צילום: מד"א

האסון מעלה מחדש גם את שאלת האחריות לפינוי פריטי התחמושת שנותרו בשטחים אזרחיים בצפון לאחר המלחמה. האחריות בתחום מתחלקת בין צה"ל, המשטרה והרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.

על פי החוק, הרשות אמונה בין היתר על תכנון פינוי שטחי נפלים וביצועו, וכן על קידום הסברה לציבור ומתן ייעוץ למערכת החינוך בנוגע להתנהלות בטיחותית.

עם זאת, במשרד הביטחון טוענים כי האחריות לפינוי נפלים שמקורם בירי אויב מוטלת על המשטרה ולא על הרשות. "הרשות לא אמורה לפנות נפלים כתוצאה מירי אויב - זה תפקיד המשטרה", נמסר מהמשרד.

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, אישר כי הטיול קיבל את אישורי הגורמים המוסמכים, אך לא התייחס לשאלת אחריות המשטרה לפינוי הנפלים.

בצה"ל מעריכים כי התחמושת שהתפוצצה הייתה פצצת מצרר ששיגר חיזבאללה במהלך המלחמה ונותרה בשטח.

בעקבות האסון הנחה ראש הממשלה נתניהו את אלוף פיקוד העורף לחדד את האזהרות לציבור, להדגיש את האיסור המוחלט לגעת בנפלים ולפעול לסריקת שטחים נרחבים לאיתור פריטי תחמושת מסוכנים.

התחקירים המתנהלים כעת צפויים לבחון כיצד הגיעו התלמידים לאזור, אילו הנחיות בטיחות נמסרו להם, מדוע נאספה התחמושת ומי היה אחראי לוודא שהמסלול בטוח לטיול.