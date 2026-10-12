תיעוד התאונה בבני ברק מצלמת אבטחה

תיעוד ממצלמת אבטחה שפורסם היום (שני) מציג את רגעי תאונת הדרכים שבה נפצע רוכב אופניים חשמליים כבן 30 באורח בינוני, ברחוב רבי עקיבא פינת מהרש"ל בבני ברק.

בסרטון נראה הרוכב מגיע לצומת, ובאותו זמן רכב מבצע פנייה ונכנס למסלול נסיעתו. הרוכב מתנגש בחזית הרכב ומעוצמת הפגיעה מוטח לכביש.

לאחר ההתנגשות נראה הרוכב שרוע על הכביש, בעוד הרכב נעצר בסמוך אליו. עוברי אורח שהבחינו בתאונה מיהרו להתקרב למקום כדי להגיש סיוע.

ממד"א נמסר כי חובשים ופראמדיקים שהוזעקו לזירה העניקו לרוכב טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. מצבו של הרוכב הוגדר בינוני, והוא סובל מחבלות בראש ובפנים.