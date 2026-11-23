בבית החולים נקבע אתמול מותו של יותם בן שלום, בן 18, שנפצע באורח קשה בתאונת דרכים לפני מספר ימים, בעת שהיה בדרכו למכינת מיתרים לכיש, שבה היה חניך.

יותם, שהיה לקראת גיוס לצה"ל ועתיד היה לשרת ביחידה מובחרת, נפגע בתאונה ופונה לקבלת טיפול רפואי. לאחר מספר ימים שבהם נאבקו הרופאים על חייו, נקבע מותו.

לצד פעילותו במכינה הקדם-צבאית, יותם היה אוהד מסור של קבוצת הכדורסל הפועל תל אביב, שאותה ליווה למשחקים ברחבי הארץ ואף בחו"ל.

בעקבות מותו פרסם המועדון הודעת אבל שבה נכתב: "מועדון הכדורסל הפועל IBI תל אביב אבל וכואב את מותו של אוהד הקבוצה, יותם בן שלום ז"ל".

במועדון סיפרו כי יותם ליווה את הקבוצה לכל מקום בארץ ובעולם, וכי מותו הותיר את משפחתו וחבריו שבורי לב.