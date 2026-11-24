תאונת דרכים חזיתית קשה אירעה הערב (שלישי) בכביש 60, סמוך לצומת עלי שבבנימין, במעורבות שני כלי רכב פלסטיניים.

על פי דיווח ראשוני של כבאות והצלה, ארבעה בני אדם לכודים בכלי הרכב. מהמשטרה נמסר כי בתאונה ישנם מספר פצועים, שככל הנראה חלקם מחוסרי הכרה ולכודים ברכבים המעורבים.

ארבעה צוותי כיבוי וחילוץ מהתחנה האזורית בנימין הוזנקו לזירה, תוך היערכות לביצוע פעולות חילוץ מורכבות באמצעות ציוד ייעודי.

שוטרי תחנת בנימין במרחב שומרון נמצאים בזירת התאונה ופתחו בחקירת נסיבותיה.

בעקבות התאונה נחסם כביש 60 באזור צומת עלי לתנועה בשני הכיוונים.