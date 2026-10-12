ח״כ אבי מעוז במפגש ערוץ 7 לקראת בחירות 2026

יו"ר מפלגת נועם לישראל, ח"כ אבי מעוז, הבהיר (שני) בריאיון בוועידת ערוץ 7 כי אין בכוונתו לפרוש מהמרוץ לכנסת, למרות הסקרים שלפיהם מפלגתו אינה עוברת את אחוז החסימה והחשש מפני אובדן קולות לגוש הימין.

מעוז הביע ביטחון ביכולתה של מפלגתו להיכנס לכנסת הבאה, הציג נתונים על היערכות השטח לקראת יום הבחירות והסביר מדוע הוא רואה בהתמודדות העצמאית של נועם שליחות שאינה מסתכמת במערכת הבחירות הנוכחית.

בפתח הריאיון נשאל מעוז מתי יחליט לעשות את "המעשה האחראי" ולפרוש מהמרוץ כדי למנוע שריפת קולות לימין.

"אנחנו מתקדמים כל הזמן, גם בסקרים הפנימיים שלנו וגם בסקר הגדול שנעשה בקרב הצעירים שהולכים בפעם הראשונה להצביע", השיב מעוז. לדבריו, בסקר שנערך בקרב מצביעים צעירים זכתה מפלגתו לתמיכה של 3.3 אחוזים, שיעור שהיה מאפשר לה לעבור את אחוז החסימה אילו הבחירות היו נערכות בקרב אוכלוסייה זו בלבד.

מעוז חשף כי מפלגתו מפעילה מערך שטח נרחב לקראת הבחירות, המתבסס על מאגר של יותר מ-100 אלף מצביעים פוטנציאליים. "יש לנו באלקטור כבר למעלה ממאה אלף אנשים רשומים, ואנחנו מדברים איתם. מחציתם לערך אומרים שהם יצביעו לנועם לישראל בטוח. השאר שוקלים או חושבים להצביע לנועם לישראל", סיפר.

לדבריו, המפלגה מתכננת פעילות רחבה ביום הבחירות כדי להביא את תומכיה לקלפיות. "יש לנו תוכנית סדורה ליום הבחירות עצמו. שטח ענק להוציא את המצביעים מהבית", אמר.

מעוז הוסיף כי הוא מאמין שהמפלגה תצליח להפתיע את הסוקרים ולהשפיע על תוצאות הבחירות. "אנחנו בטוחים שבעזרת השם, בי"ז בחשוון, נעבור את אחוז החסימה ונעביר את גוש הימין יחד איתנו את שישים המנדטים".

בהמשך נשאל מעוז על מקור הכוח של פעילי מפלגתו ועל המוטיבציה להמשיך במרוץ למרות הקשיים האלקטורליים. הוא ייחס חלק מרכזי מהתמיכה הציבורית לרב צבי טאו ולרבנים נוספים המלווים את פעילות המפלגה. "מרוח גדולה מאוד שכולם מקבלים ממורי ורבי הרב טאו, שהוא באמת מדרבן את כולם. לא רק הוא, יש המון רבנים שמדרבנים ונותנים רוח באנשים", אמר.

לדבריו, המאבק הפוליטי של נועם אינו מתמקד רק בסוגיות הביטחוניות וההתיישבותיות, אלא בעיקר בשאלת הזהות היהודית של המדינה. "הגיע הזמן לעסוק בנשמה של המדינה, בזהות היהודית של המדינה. אי אפשר יותר לעסוק רק בדברים שקשורים לגוף הלאומי", הסביר.

כשנשאל מה מבדיל את נועם משאר מפלגות הימין, הצביע מעוז על מערכת החינוך ועל המאבק לחיזוק הזהות היהודית במרחב הציבורי. "אנחנו שמים דגש על החינוך. אף אחד לא רצה לעסוק בחינוך. כולם מתעסקים בהתיישבות, דבר חשוב מאוד. כולם מתעסקים בביטחון, ודאי, סופר חשוב. כולם מתעסקים בביטחון הלאומי, חשוב מאוד", אמר.

מעוז הדגיש כי מפלגתו מבקשת לעסוק במה שהוא מגדיר היסודות הערכיים של המדינה. "מי שמתעסק בנשמה, מי שמתעסק במהות, במשמעות של הדבר, זה אנחנו. חינוך לזהות יהודית וזהות יהודית בכל המערכות הציבוריות".

לקראת סיום הריאיון התבקש מעוז להתייחס לאפשרות שהתעקשותו להתמודד עד הסוף תוביל לאובדן קולות לימין, אם מפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה. "זה לא ישרוף שום קול. כל קול יהיה מיועד לבניין של נועם לישראל", השיב.

כאשר נשאל שוב כיצד הוא מסביר את עמדתו גם בתרחיש שבו מפלגתו לא תיכנס לכנסת, חזר מעוז על דבריו והבהיר כי הוא רואה ערך גם בבניית כוחה של המפלגה לטווח הארוך. "שום קול לא יישרף. כל קול יהיה לבניין נועם לישראל. אנחנו בטוחים שאנחנו עוברים את אחוז החסימה. אנחנו מאמינים בזה בכל מאודנו", הצהיר.

את הריאיון חתם באמירה שהבהירה כי מבחינתו, גם כישלון בבחירות הקרובות לא יביא לסיום דרכה של מפלגתו: "ואם לא נצליח הפעם, אז נצליח בפעם הבאה".