מפלגת נעם לישראל נותרה הרחק מאחוז החסימה בבחירות לכנסת ה-26, אך פילוח תוצאות האמת חושף היכן נמצאים מוקדי התמיכה שלה ברחבי הארץ.

מהנתונים עולה כי ירושלים אחראית ליותר משליש מקולות המפלגה, בעוד בשאר היישובים נרשמו מספרים נמוכים בהרבה.

על פי הנתונים, לאחר ספירת כארבעה מיליון קולות, קיבלה נעם לישראל 6,219 קולות בלבד, המהווים 0.16% מכלל הקולות שנמנו.

ירושלים ניצבת בראש הרשימה בפער ניכר, עם 2,394 קולות, שהם כ-38.5% מכלל הקולות שקיבלה המפלגה. בין מוקדי התמיכה בבירה נמנית שכונת הר חומה.

הרחק מאחור ניצב היישוב עלי שבבנימין, שבו קיבלה המפלגה 152 קולות. אחריו נמצאות חדרה עם 142 קולות ופתח תקווה עם 125. בחריש הצביעו לנעם 97 בוחרים, במצפה רמון 94, בבאר שבע 89 ובאשדוד 87.

בבני ברק ובאשקלון קיבלה המפלגה 67 קולות בכל אחת מהערים, בנתניה 65, בגבעת שמואל 62, בביתר עילית 57 ובחיפה 50.

גם בערי המרכז נרשמה תמיכה במפלגה, אך במספרים מצומצמים. בתל אביב קיבלה נעם 44 קולות בלבד, ברחובות 41, בראשון לציון 39 ובמודיעין 27. ברמת גן הצביעו למפלגה 18 בוחרים, ובחולון ובבת ים נרשמו 16 קולות בכל אחת מהערים.

ביישובי יהודה ושומרון בולטת התמיכה בעלי, אך גם ביישובים נוספים נרשמו קולות למפלגה: בבית אל 51, בשילה 31, בברוכין 28 ובכוכב יעקב 25.

ביישובי הפריפריה קיבלה נעם 35 קולות בעכו, 34 בנתיבות, 23 בצפת, 22 באופקים, 17 בטבריה, 13 בדימונה ו-12 באילת.

בתחתית הרשימה נמצאות קריית שמונה, מגדל העמק וגבעתיים עם תשעה קולות בכל אחת, מעלות עם שמונה קולות וכרמיאל עם ארבעה קולות בלבד.