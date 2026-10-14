השר עמיחי אליהו במפגש ערוץ 7 לקראת בחירות 2026

שר המורשת עמיחי אליהו (עוצמה יהודית) התייחס בריאיון שנערך בוועידת ערוץ 7, למתיחות הפוליטית בתוך גוש הימין לקראת הבחירות, למערכת היחסים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ולאפשרות של הקמת ממשלה רחבה לאחר הבחירות.

בפתח הריאיון נשאל אליהו על היעדרם של נציגי עוצמה יהודית ממפגש הרבנים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. השר לא הסתיר את ביקורתו על המהלך, שלדבריו יוצר מחנאות מיותרת דווקא בתקופה שבה נדרשת אחדות בתוך המחנה.

"אני מגיע מהבית של אבא וסבא. שם יש את כולם ביחד. אין ספרדים, אין אשכנזים. אמא שלי אשכנזייה, אשתי אשכנזייה. אין אצלנו את הפערים האלה, אין אצלנו את ההדרה הזו. אנחנו מאחדים את כולם", אמר.

לדבריו, יצירת מחנות בתוך הציבור הימני ערב הבחירות עלולה לפגוע במאמץ המשותף להקמת ממשלה. "אני חושב שלא נכון עכשיו בבחירות לייצר את המחנות בתוך עצמנו. זה לא טוב, זה לא בריא ואין לזה שום תוחלת בתוך הציבור. אפשר להשאיר את המחלוקות לאחר כך, כשנקים את הממשלה. בתקופה הזו אנחנו צריכים לעבוד כאגרוף אחד".

אליהו הדגיש כי עוצמה יהודית אינה מפלגת לוויין של הליכוד, וכי כוחה האלקטורלי מאפשר לה לפנות לקהלים רחבים. "אנחנו לא מפלגת חסות של הליכוד. הציבור שלנו הוא ציבור גדול. אם אנחנו רוצים לגייס את המחנה, צריך לעבוד כאגרוף אחד".

בהמשך נשאל אליהו אם הוא חושש שנתניהו יפעל לצמצום כוחה של עוצמה יהודית כדי להגדיל את כוחו של הליכוד. תשובתו הייתה נחרצת. "זה ברור שהוא יעשה את זה. זה ברור שהוא ינסה, מכיוון שעוצמה יהודית היא חזקה והשר בן גביר חזק. יש לו אהדה ציבורית גדולה", אמר.

לדבריו, היחלשות של עוצמה יהודית תפגע ביכולתה להשפיע על מדיניות הממשלה הבאה. "האם אנחנו רוצים ממשלה שעוצמה יהודית חלשה? אני חושב שלא. הציבור מבין מה עשינו במורשת, מה עשינו בנגב ובגליל, ואנחנו צריכים לעשות את זה פי כמה וכמה עכשיו, גם בביטחון, גם בהתיישבות ובעיקר בזהות היהודית".

כאשר נשאל על האפשרות שנתניהו יעדיף לאחר הבחירות לפתוח במשא ומתן עם יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, במקום עם איתמר בן גביר, לא שלל אליהו את התרחיש. "אני חושב שיש אפשרות. ברור שיהיה פה משחק, יהיה פה משא ומתן. אתם כולכם זוכרים את המשא ומתן שהיה לפני הממשלה האחרונה. המשא ומתן יהיה פה קשה", העריך.

אליהו טען כי נתניהו עשוי להשתמש בכלים הפוליטיים העומדים לרשותו כדי להקים ממשלה רחבה, והזכיר כדוגמה את המחלוקת סביב מינוי ראש השב"כ.

השר הוסיף כי בעיניו מדובר במגמה רחבה יותר בתוך הליכוד. "יש נטייה לליכוד להתמרכז. ולכן, כשעוצמה יהודית תהיה חזקה, כשהשר איתמר בן גביר חזק, אנחנו מושכים את כל העגלה לכיוון הנכון".

הוא הזהיר כי היחלשות מפלגתו עלולה להביא לשינוי במדיניות הממשלה. "אם אנחנו חלילה נקבל עוצמה יהודית חלשה, אז נראה נסיגה בכל התחום של הביטחון הלאומי, בכל התחום של הנגב והגליל ובמורשת היהודית. את הדברים האלה אנחנו לא רוצים לראות".

לקראת סיום הריאיון נשאל אליהו על שאיפותיו האישיות בממשלה הבאה, ובפרט אם היה רוצה להתמנות לשר החינוך. "אני נכנסתי לפוליטיקה מתוך השאיפה החינוכית, הזהות היהודית. אני מגיע בשם אבא, בשם סבא, בשם בית המדרש הזה. אלה הדברים שחשובים לי", השיב.

עם זאת, נמנע מהכרזה על התפקיד שאליו הוא שואף. "אני לא אמרתי את זה. אני לא מחלק את עור הדוב לפני שצדנו אותו", הבהיר.

אליהו התייחס גם למחלוקות סביב הזהות היהודית במערכת החינוך, וטען כי קיימים ניסיונות להרחיק תלמידים מביטויים של מסורת יהודית. "אני חושב שהעם בישראל צמא לשמוע ערכים. אנחנו רואים תיכונים שבהם המורים מבקשים מהתלמידים לא להניח תפילין, והתלמידים מבקשים להניח תפילין. אנחנו רואים שמנסים לכפות עליהם ערכים שהם לא מבית המדרש היהודי, והתלמידים מתמרדים", אמר.

לדבריו, חיזוק הזהות היהודית במערכת החינוך הוא אחד הנושאים המרכזיים שבכוונתו להמשיך לקדם. "את הנושא הזה אנחנו צריכים לתקן. לזה אנחנו צריכים לתת מענה".