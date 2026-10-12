עדות מהאסון בצפון: "הוא פתח את ההברגה - ואז זה התפוצץ"

עדות חדשה על רגעי האסון בטיול הישיבה התיכונית אורט מעלות נחשפה היום (שני) במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית החולים רמב"ם בחיפה.

תלמיד שנפצע בפיצוץ סיפר לנתניהו כי אחד התלמידים שיחק בפריט התחמושת שנמצא בשטח ופתח את ההברגה שלו, פעולה שלדבריו הובילה לפיצוץ הקטלני.

ראש הממשלה הגיע לבית החולים יחד עם שר החינוך יואב קיש כדי לבקר את הפצועים מהאירוע ברכס רמים בגליל העליון ואת בני משפחותיהם.

במהלך הביקור שוחח נתניהו עם איתן מסאורי, תלמיד בן 14 שנפגע מרסיס בצווארו, ושמע ממנו תיאור של הרגעים שקדמו לפיצוץ ושל הפגיעה בתלמידים.

לדברי מסאורי, התלמיד שאיתר את פריט התחמושת החל לשחק בו ופתח את ההברגה שלו, ולאחר מכן אירע הפיצוץ. "חבר'ה עפו, חלק נפלו לשיחים, היה הלם של שתי שניות", תיאר מסאורי את המתרחש.

התלמיד סיפר כי למרות שנפצע בעצמו, ניסה לסייע לאחד מחבריו. "הבנתי שנפצעתי, ראיתי שחבר פצוע, ניסיתי לעזור לו", אמר.

בעקבות הביקור והעדויות ששמע, הנחה נתניהו את אלוף פיקוד העורף לחדד את הנחיות הבטיחות והאזהרות לציבור בנוגע לפריטי תחמושת שנותרו בשטח. ראש הממשלה ביקש להדגיש את האיסור החמור לגעת בנפלים, לצד ביצוע סריקות בשטחים נרחבים במטרה לאתר פריטי תחמושת נוספים העלולים לסכן אזרחים.

השר קיש הודיע כי בעקבות האסון הורה לעצור למשך 48 שעות את הטיולים באזורי גבול הצפון והגולן, ולהסיט טיולים שתוכננו לאזור למסלולים אחרים. לדבריו, מבדיקה ראשונית עולה כי הטיול שבו אירע האסון היה מאושר, המסלול נבדק וכל ההנחיות התקיימו.

קיש ציין כי בתדריך לקראת הטיול הופיעה אזהרה מפני נפלים, והוסיף: "כנראה שזה ילווה אותנו עוד הרבה זמן".

בפיצוץ במהלך הטיול נהרג נער כבן 14 ונפצעו 24 בני אדם נוספים, בהם שני נערים באורח קשה, עשרה פצועים באורח בינוני ו-12 באורח קל.

בצה"ל מעריכים כי הפריט שהתפוצץ היה פצצת מצרר ששיגר חיזבאללה לעבר האזור במהלך המלחמה ונותרה בשטח מבלי שהתפוצצה.