הטיול השנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות, שבמהלכו נהרג אתמול (שני) התלמיד אלעזר יאיר וילנסקי בן ה-14 מפיצוץ נפל ברכס רמים, אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך, אף שקרן קיימת לישראל הודיעה מראש כי המסלול סגור למטיילים בשל נזקי המלחמה.

על פי הדיווח הבוקר (שלישי) של העיתונאי דורון קדוש בגלי צה"ל, קק"ל העבירה לפני תקופה ארוכה הודעה כתובה ללשכת תיאום הטיולים של משרד החינוך, המופעלת באמצעות החברה להגנת הטבע, ובה הבהירה כי האזור אינו פתוח לטיולים.

יתרה מכך, באתר האינטרנט של מערכת תיאום הטיולים, "מוקד טבע", הופיעה אזהרה מפורשת לגבי המסלול שבו אירע האסון: "הטיול באתר אסור עקב שיקום בשל נזקי מלחמה".

למרות האזהרה, חדר המצב אישר את יציאת תלמידי הישיבה למסלול. בשלב זה לא ברור כיצד ניתן האישור, אף שהמידע על סגירת האתר הועבר לגורמים האחראים על תיאום הטיולים.

יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי, אישר בגלי צה"ל כי היער שבו אירע האסון טרם הוכשר מחדש לקליטת מטיילים. "היער הזה לא זוכה בגלל ענייני בטיחות - תשתיות, עצים שרופים, ועדיין לא סיימנו לטפל בו", אמר.

לדבריו, עד חודש יוני האחרון כלל לא ניתן היה לבצע במקום עבודות שיקום: "רק ב-22/6 נכנסנו להכשיר מחדש את היער הזה, ולמעט הדרך עצמה, שהיא קריטית לגורמי ביטחון - כל שאר האזור - אלה מקומות שעדיין לא סיימנו להכשיר אותם".

אוסטרינסקי הדגיש כי ההודעה על סגירת האתר הועברה לגורמים הרלוונטיים, וכי קק"ל אף נשאלה לאחרונה אם ניתן לפתוח אותו מחדש: "העברנו לכל השותפים את המידע - למיטב הבנתי וידיעתי זה התקבל גם בחדר המצב של משרד החינוך, שמופעל ע"י החברה להגנת הטבע. הם גם שאלו לאחרונה את קק"ל האם האתר נפתח מחדש - והתשובה הייתה שלא".

עם זאת, חשוב להדגיש כי האיסור של קק"ל על הטיול נבע מנזקי המלחמה לתשתיות ולשטח היער, ולא מאזהרה נקודתית על הימצאות נפלים במסלול.

לצד סימני השאלה סביב אישור הטיול, תחקיר גלי צה"ל מצביע גם על חוסר בהירות בנוגע לחלוקת האחריות לפינוי נפלים משטחים אזרחיים בצפון. האחריות בתחום מתחלקת בין המשטרה, צה"ל והרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.

על פי חוק, הרשות לפינוי מוקשים ונפלים אחראית בין היתר לתכנון פינוי שטחי נפלים ולביצועו, וכן לפעילות הסברה לציבור ולמתן ייעוץ למערכת החינוך בנושא הסכנות.

אלא שבמשרד הביטחון טוענים כי פינוי נפלים שמקורם בירי אויב אינו באחריות הרשות. "הרשות לא אמורה לפנות נפלים כתוצאה מירי אויב - זה תפקיד המשטרה", נמסר מהמשרד.

מנגד, במסמך המופיע באתר הרשות ומתייחס למיזם לפינוי שטחי נפלים, מוגדרת פעילותה ככוללת איתור והשמדה של תחמושת נפיצה שלא התפוצצה או ננטשה בשטחי קרבות ואימונים.

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, אישר בהצהרה לתקשורת כי הטיול קיבל את אישורי כלל הגורמים המוסמכים, אך לא התייחס לשאלת אחריות המשטרה לפינוי הנפלים.

עוד דווח כי לרשות לפינוי מוקשים ונפלים אין כיום מנהל קבוע, וכי בחודשים האחרונים עומד בראשה ממלא מקום זמני, סא"ל במילואים מאיר שמיר.

באסון נהרג אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות והצעיר מבין חמישה אחים.

משפחתו סיפרה כי אלעזר יאיר היה "ילד של החיים, חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו היה לפניו". הוא הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח.

על פי העדכון הבוקר, 24 פצועים מהאסון עדיין מאושפזים בבתי החולים בצפון. ארבעה מהם במצב קשה, שבעה במצב בינוני ו-13 במצב קל.

בצה"ל מעריכים כי הפיצוץ נגרם מתחמושת מצרר ששיגר חיזבאללה במהלך המלחמה ונותרה בשטח.

העיתונאי דורון קדוש הדגיש בסיום הדיווח כי סכנת הנפלים אינה מוגבלת למסלולים שהוגדרו סגורים. לדבריו, גם בשטחים שנפתחו לציבור ואף נבדקו בידי כוחות הביטחון עלולים להימצא פריטי תחמושת מסוכנים.

על פי ההערכות שהביא, בשטחי הצפון עלולים להימצא עוד מאות ואף אלפי נפלים שנותרו מתקופת המלחמה, ולכן להגברת המודעות הציבורית ולהסברה לתלמידים יש חשיבות מכרעת במניעת האסון הבא.

ממשרד החינוך נמסר: "משרד החינוך פעל בהתאם למגבלות קק"ל והורה על איסור פעילות באזור המדובר בשל נזקי המלחמה ותכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור. במסגרת אישור הטיול הועברו גם הנחיות בטיחות מפורשות, ובהן איסור מוחלט על נגיעה בנפלי טילים ובתחמושת, לצד הנחיה לדווח עליהם באופן מיידי".

עוד נמסר: "נסיבות האירוע והמסלול כפי שהתקיים בפועל נבדקות כעת במסגרת תחקיר של צה"ל והמשטרה, בשיתוף משרד החינוך והגורמים המקצועיים הרלוונטיים. יש להמתין לממצאי הבדיקה בטרם ניתן יהיה לקבוע את מלוא נסיבות האירוע. בימים הקרובים ימשיך משרד החינוך, יחד עם השותפים הרלוונטיים, לבחון את מתווה אישורי הפעילות ואת הנחיות הבטיחות הנלוות להם".