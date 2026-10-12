אוניברסיטת בודפשט לטכנולוגיה וכלכלה בהונגריה הסירה מאתר האינטרנט שלה ספר בוגרים שבו הונצח נור אלדין אלג'מאצי, מחבל מעזה שחוסל במהלך המלחמה, לאחר שנחשפו תיעודים של פעילותו במנהרות הטרור ברצועה ושל ירי לעבר כוחות צה"ל.

הפרשה החלה בעקבות פרסום הספד לאלג'מאצי, בן 22, בחשבון ברשתות החברתיות המתעד את הרוגי המלחמה בעזה. בפרסום הוצג כסטודנט מצטיין להנדסת מחשבים, שקיבל מלגה מלאה ללימודים בבודפשט אך החליט לשוב לרצועת עזה לאחר מתקפת 7 באוקטובר.

על פי ההספד, אלג'מאצי עזב את הונגריה כחודש לאחר תחילת לימודיו, המשיך ללמוד באוניברסיטת אל-אזהר בעזה במהלך המלחמה והשלים ארבעה סמסטרים. עוד נטען כי התקבל לעבודה בחברת תוכנה אירופית גדולה, אך בחר להישאר ברצועה למרות האפשרות לחזור להונגריה.

אלא שהישראלי דניאל וכטל, המפרסם ברשת X תיעודים מהמלחמה בעזה, חשף סרטונים של אלג'מאצי בפעילות טרור. בתיעודים שפרסם נראה אלג'מאצי בתוך מנהרות ברצועת עזה, מתאמן בנשק ויורה במהלך הלחימה לעבר כוחות צה"ל, בניגוד לתדמית האזרחית שהוצגה בהספדים שפורסמו עליו לאורך המלחמה.

החשיפה עוררה סערה ברשת X, במיוחד לאחר שהתברר כי אוניברסיטת בודפשט לטכנולוגיה וכלכלה הקדישה לאלג'מאצי הנצחה בספר הבוגרים שלה לאחר מותו.

בעקבות הפרסומים פעלה שגרירות ישראל בהונגריה מול האוניברסיטה. שגרירת ישראל במדינה, מאיה קדוש, הודיעה כי המוסד האקדמי הסיר את הספר האלקטרוני מאתרו ופעל למשוך גם עותקים מודפסים.

"הנושא טופל, האוניברסיטה הורידה את הספר האלקטרוני מהאתר ומשכה את כל מה שיכלה מבחינת מהדורת דפוס", מסרה קדוש.

השגרירה הוסיפה כי נפתחה חקירה בנוגע לאופן שבו קיבל אלג'מאצי אשרת כניסה להונגריה: "כמו כן נפתחה חקירה באשר לנסיבות בהן קיבל ויזה להונגריה".