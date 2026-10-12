יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ביקש מ-ChatGPT לבנות תוכנית אסטרטגית לשיפור תדמיתה של קטאר בישראל ובעולם, ואף ביקש לגבש מסרים שיסייעו "להלבין את קטאר", כך עולה מקטעים מחקירתו שנחשפו הערב (שני) בחדשות 12.

על פי הפרסום, אוריך פנה לצ'אט מספר פעמים במהלך ספטמבר 2024, כשנה לאחר פרוץ המלחמה, וביקש רעיונות לקמפיין תדמיתי עבור קטאר, המארחת בשטחה את בכירי חמאס.

אחד החוקרים הטיח באוריך: "מחומר החקירה נלמדות כוונותיך ומעשיך, בין היתר מהבקשות שלך מצ'אט ג'י-פי-טי, שבו אתה משתמש במספר פעמים בבקשה שיבנה עבורך 'תוכנית אסטרטגית לשינוי תודעה עולמית' בעניינה של קטאר".

בהמשך ציטט החוקר בקשה נוספת של אוריך, שעסקה בגיבוש מסרים המותאמים לקהלי יעד שונים. "מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטאר ואמיר קטאר, ומבקש שלוש הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד: אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארה"ב, שיוכלו לסייע להלבין את קטאר ולשפר את תדמיתה", נאמר בציטוט שהציג החוקר.

כאשר התבקש להסביר את הבקשות שהפנה לצ'אט, אוריך טען כי אינו זוכר את תוכנן והכחיש שפעל לקידום האינטרסים של קטאר בישראל.

לאחר פרסום ההתכתבויות בחדשות 12, התייחס אוריך לדברים בחשבונו ברשת X ואישר כי אכן הפנה את השאלות ל-ChatGPT, אך טען כי לא עשה שימוש בתשובות שקיבל.

"כל מה שפורסם כבר נמצא זו תקופה ארוכה אצל עיתונאים רבים שדיברו איתי בנושא, אבל אף אחד מהם לא מצא לנכון להתייחס לשאילתות שלי בצ'אט gpt מכיוון שלא עשיתי איתן דבר, כך גם הוכח בחקירה", כתב.