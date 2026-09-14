הרב יהודה שלוש שליט"א | האם מותר להצביע למפלגה מעורבת ?

הרב יהודה שלוש, רב מזרח נתניה ובנו של הרב דוד שלוש זצ"ל, התייחס לשאלה האם מותר להצביע בבחירות למפלגה שבה משובץ מועמד ערבי. בדבריו ביקש לדחות את הטענה שלפיה הצבעה כזו אסורה בשל האיסור למנות מי שאינו יהודי לתפקיד ציבורי.

הרב שלוש התייחס לטענה שלפיה הרב אבינר אמר שאסור להצביע לעופר וינטר משום שמספר 2 ברשימתו הוא ערבי. לצורך הדיון ביקש הרב שלוש להסתמך על תשובה שכתב הרב עוזיאל בעבר בסוגיית זכותן של נשים לבחור ולהיבחר לרשויות, לעיריות, לכנסת ולוועדות ציבוריות.

הרב שלוש הסביר כי עם הקמת המדינה עלתה השאלה האם נשים רשאיות לבחור ולהיבחר לתפקידים ציבוריים. הוא ציין כי הרב קוק, לצד רבנים אשכנזים וחרדים, כתב שאסור לנשים לבחור ולהיבחר, בין היתר על יסוד העיקרון שלפיו "כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך".

מנגד, סיפר הרב שלוש כי הרב עוזיאל כתב תשובה ארוכה שבה חלק על עמדה זו. לדבריו, הנימוק המרכזי של הרב עוזיאל היה ההבחנה בין מצב שבו אדם ממנה בעל תפקיד לבין בחירה ציבורית, שבה המועמד מגיע לתפקיד מכוח הבוחרים.

הרב שלוש הסביר את ההבחנה, "כל מה שאמרו, 'כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך', הן נכונות כשאתה משים. אבל אם הבן אדם נבחר מעצמו, אז אתה לא שמת אותו. הוא הביא את עצמו לכיסא כי הוא נבחר".

לדבריו, במערכת שבה הכוח מגיע "מלמעלה למטה" ניתן לדבר על מינוי, ואילו בבחירות הכוח מגיע מהציבור. הרב שלוש הסביר, "אם אתה לא משים אלא זה בא מלמטה, העם בחר. זה בא מלמטה, זה לא אתה שמת בכלל, זה העם שם".

הרב שלוש התייחס גם לטענות שנגעו למעמדן של נשים ולשאלות של צניעות. לדבריו, הרב עוזיאל כתב כי בענייני צניעות ניתן למצוא דרך להתנהל, והוא קשר זאת למציאות שבה נשים משתלבות בתפקידים ציבוריים ובמשרות בכירות.

בהמשך התייחס הרב שלוש גם לטענה בדבר "דעתן של נשים קלה". לדבריו, תפיסה זו נבעה בעיקר ממציאות שבה נשים נשארו בבית ולא עבדו, בעוד שכיום נשים לומדות, עובדות וממלאות תפקידים שונים.

הרב שלוש ציין בהקשר זה את השתלבותן של נשים בניהול בתי ספר, בדירקטוריונים ובמשרות ניהוליות. לדבריו, "נשים, ברוך השם, מתקדמות ותופסות משרות", ולכן לטענתו גם הסברה הזו אינה עומדת עוד.

לדברי הרב שלוש, עמדתו של הרב עוזיאל בסוגיית השתתפות נשים בבחירות היא זו שהתקבלה בפועל בציבוריות הישראלית. את הדיון בנושא הנשים הוא הביא כבסיס לטענתו ביחס להצבעה לרשימה שבה מועמד ערבי.

הרב שלוש עבר מכאן למועמד הערבי חדד וטען כי הוא מביא עמו קולות לרשימה. לדבריו, "ווינטר בחר בו להכניס אותו לרשימה אבל חדד אמור להביא את הקולות שלו. הוא אומר שהוא מביא שני מנדטים, אז זה בא מלמטה, זה לא בא מלמעלה".

לדבריו, כאשר מועמד נכנס לרשימה מכוח התמיכה שהוא מביא עמו, אין לראות בכך מינוי שמגיע מלמעלה. הרב שלוש השווה זאת לרשימה ערבית שנבחרת בידי מצביעיה ולמועמד דרוזי ברשימה שמביא עמו קולות מהציבור הדרוזי.

בהמשך התייחס הרב שלוש למציאות שבה יהודים וערבים עובדים יחד במערכות שונות, ובהן בתי החולים. הוא אמר, "צריך לקחת בחשבון את המציאות המורכבת שאנחנו חיים בה", והזכיר בין היתר אחיות ופרמדיקים ערבים העובדים במערכת.

על בסיס הדברים טען הרב שלוש כי הטענה נגד הצבעה לרשימה שבה מועמד ערבי היא "מיושנת ולא נכונה". הוא קבע, "בהתאם לדברי הרב עוזיאל, להבנתי מותר", וחתם בתפילה להתקדמות "אל המקום האמיתי הטוב לנו, לנחלה ולירושה של הארץ ולעבודת השם שלמה ותמימה".