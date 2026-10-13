יו"ר חד"ש והרשימה המשותפת, פרופ' יוסף ג'בארין, הציב ארבע דרישות מרכזיות בפני ראשי מפלגות האופוזיציה כתנאי לניהול משא ומתן על תמיכה בממשלה חלופית לאחר הבחירות.

בין הדרישות: תוכנית למאבק בפשיעה בחברה הערבית, פיתוח היישובים הערביים, תוכניות לצעירים ואופק מדיני להקמת מדינה פלסטינית בגבולות 1967.

בריאיון לרדיו 103FM הבהיר ג'בארין כי הרשימה המשותפת אינה מתחייבת להמליץ על מועמד לראשות הממשלה או לתמוך בממשלה הבאה ללא משא ומתן על דרישותיה.

"אנחנו אמרנו שאנחנו נהיה מוכנים למו"מ על סמך הדרישות שאנחנו מעלים. מי שרוצה שיתוף פעולה איתנו יראה שהוא יצטרך לדון על הנושאים שאנחנו מעלים. יש ארבע נקודות מרכזיות", אמר.

ג'בארין הציג תחילה את הדרישה למאבק בפשיעה בחברה הערבית, שאותה הגדיר כנושא הראשון בסדר העדיפויות של הרשימה המשותפת. "יש את סוגיית הפשיעה והאלימות, זו סוגייה מרכזית שנמצאת בראש סולם העדיפויות שלנו, אנחנו דורשים תוכנית מקיפה, מתוקצבת וממשית להיאבק בארגוני הפשיעה", אמר.

הדרישה השנייה נוגעת לפיתוח היישובים הערביים. "יש את סוגיית פיתוח היישובים הערביים ומענה לצרכים שלהם, לרבות פיתוח אזורי שיפוט, פרויקטים לשיקום והפסקת הריסת הבתים", פירט.

בהמשך הציג את הדרישה השלישית, המתמקדת בצעירים בחברה הערבית. "סוגיית הצעירים הערבים שהם היום מחצית האוכלוסייה הערבית, תוכניות רווחה וחינוך לדור הצעיר וכל הצרכים שעונים, צרכים מאוד אקוטיים", אמר.

במסגרת ההתייחסות לצעירים התייחס ג'בארין גם לסוגיית השירות הלאומי, והבהיר כי הרשימה המשותפת תתנגד לכל ניסיון לכפות הסדר בנושא. "שירות לאומי הוא מושג שלא ברור בדיוק למה שמתכוונים אליו. לא נקבל שום כפייה של הרשויות להסדר שקשור לשירות לאומי", הצהיר.

לדבריו, כל שינוי בנושא יידרש לקבל את הסכמת הנהגת הציבור הערבי, ועדת המעקב וראשי הרשויות המקומיות, תוך התמקדות בפעילות קהילתית והתנדבותית.

לאחר שלוש הדרישות הנוגעות לחברה הערבית, הציג ג'בארין את הדרישה המדינית של הרשימה המשותפת, וקרא למפלגות המבקשות להחליף את נתניהו להתחייב לקידום הקמת מדינה פלסטינית.

"לנו יש גם תוכנית מדינית שאנחנו אומרים אותה באופן הכי מפורש ולצערי אני לא רואה שמפלגות אחרות מתייחסות לזה. התוכנית המדינית שלנו זו הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67'. הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל שתחיה כמובן בשלום איתה", אמר.

ג'בארין הוסיף: "מי שרוצה להחליף את ממשלת המלחמות והדמים של נתניהו צריך להציע גם אופק מדיני בכיוון של הכרה בזכות העם הפלסטיני להגדרה עצמית, לפתוח במו"מ, הגיע הזמן להציע תקווה לציבור בישראל".

"זו הדרישה שלנו זו התקווה היחידה באמצעותה יהיה שלום. אנחנו נבקש לשנות כיוון בתחום המדיני", הדגיש.

לאחר פירוט הדרישות פנה ג'בארין לראשי מפלגות האופוזיציה והבהיר כי גם אם הקמת מדינה פלסטינית אינה אפשרית באופן מיידי, הוא מצפה מהם להציג שינוי בכיוון המדיני. "אני לא נאיבי כדי להגיד שמחר תקום מדינה פלסטינית ביום שלאחר הבחירות", אמר.

בהמשך הזכיר את נאום בר-אילן של נתניהו, שבו הביע בעבר תמיכה עקרונית במדינה פלסטינית, וטען כי מי שמבקש להציג חלופה לנתניהו אינו יכול להתעלם מהסוגיה.

"אם נתניהו דיבר על כך (בנאום בר אילן) אז היום מי שמבקש ליצור אלטרנטיבה של נתניהו, לקדם שלום, ליצור תקווה והוא מדבר על תיקון ועל אלטרנטיבה אז אני לא רואה איך זה יכול לקרות אחרת", אמר.

בהמשך הריאיון התייחס ג'בארין להיערכות הרשימה המשותפת לבחירות ולהגדלת שיעור ההצבעה בחברה הערבית. "האמת היא שבתקופה הזו עיקר העיסוק שלנו הוא לעבוד עם הציבור הערבי כדי לעלות את שיעור ההצבעה, זו המשימה העיקרית שלנו היום", אמר.

לדבריו, במפלגה מעריכים כי שיעור ההצבעה יהיה גבוה יותר מאשר בבחירות הקודמות, באופן שעשוי להביא לרשימה המשותפת מספר דו-ספרתי של מנדטים, גם אם הדבר עדיין אינו משתקף בסקרים.

לקראת סיום הריאיון הבהיר ג'בארין כי ההחלטה על המלצה לנשיא או תמיכה בממשלה תתקבל רק לאחר הבחירות, בהתאם לתוצאות ולמשא ומתן שיתנהל. "אין תמיכה אוטומטית, אנחנו לא מציעים צ'ק פתוח לאף גורם ובטח לא להנהגת האופוזיציה", הצהיר.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "‏יומיים בלבד אחרי שהודיע על כוונתו לתת רשת ביטחון לממשלת איזנקוט, יו"ר הרשימה המשותפת חושף את תכניתו המסוכנת להקמת מדינת טרור בלב מדינת ישראל. ‏ליברמן יבקש ממנו לשתוק, איזנקוט יפזר הכחשות, אבל את העובדה שכך תראה מדינת ישראל אם השמאל יעלה לשלטון אי אפשר להסתיר".