אסון הנפל ברכס רמים | יאיר בן ה-15 נפצע - וביצע החייאה בחברו

יאיר פרנקנטל, בן 15 ממעלות ומתנדב נוער במד"א, נפצע אתמול (שני) בפיצוץ הנפל הקטלני במהלך טיול תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות ברכס רמים שבגליל העליון.

למרות שנפגע בעצמו מרסיסים, הוא מיהר להעניק עזרה ראשונה לחבריו, ביצע פעולות החייאה באחד הנערים שנפצעו קשה וסייע בטיפול באחיו הקטן, שנפצע אף הוא.

"אחרי הפיצוץ הגדול ששמעתי הרגשתי שגם אני נפצעתי, אבל התחלתי מיד לבדוק מי זקוק לעזרה רפואית כדי שאוכל לסייע מהידע שצברתי בקורס עזרה ראשונה", סיפר פרנקנטל.

בפיצוץ, שהתרחש באזור מצפה פאר במהלך טיול שנתי, נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, בן 14, הצעיר מבין חמישה אחים. 24 בני אדם נוספים נפצעו, בהם ארבעה באורח קשה, שבעה באורח בינוני ו-13 באורח קל.

לדברי פרנקנטל, בזמן שחבריו התקשרו למוקד החירום, הוא ניגש לאחד הנערים שנפצע באורח קשה מאוד. "הנערים האחרים התקשרו למוקד החירום של מד"א ואני התחלתי להעניק טיפול רפואי לאחד הנערים שנפצע קשה מאוד. הבחנתי שהוא ללא דופק וללא נשימה לכן ביצעתי בו פעולות החייאה עד שהכונן הגיע", שחזר.

במקביל נאלץ פרנקנטל להתמודד עם העובדה שגם אחיו הקטן, שהשתתף בטיול, נפגע מרסיסים. "אחי הקטן שגם הוא היה בטיול נפצע מהרסיסים וניגשתי לבדוק מה מצבו. חבר שלו שהיה לידו סייע לעצור את הדימום והדרכתי אותו כיצד לפעול כדי שאוכל להתפנות לעזור למי שנפצע קשה יותר", סיפר.

פרנקנטל, שנפצע באורח קל, צפוי להשתחרר היום לביתו. "ברוך השם אני נפצעתי קל משני רסיסים שחדרו לרגל ולכתף שלי, אני מרגיש טוב ואני שמח שאני משתחרר היום כבר הביתה", אמר.

מי שהגיע ראשון לזירת הפיצוץ היה דוד ראדקו, בן 29 מקריית שמונה, חובש רפואת חירום במד"א ומתנדב ביחידת האופנועים של הארגון. ראדקו, שעובד גם כמחנך כיתה י' בתיכון, הוזנק למקום בזמן שהיה בדרכו חזרה מעבודתו.

"כשחזרתי מהעבודה מוקד החירום 101 של מד"א הזניק אותי לאירוע ומיד נסעתי לכיוון. הדרך לפצועים הייתה מסובכת מבחינת תנאי השטח, אך עשיתי כל שביכולתי כדי להגיע במהירות", סיפר.

כשהגיע למקום נחשף למראות קשים. "כבר ממבט ראשוני זאת הייתה נראית זירה קשה מאוד. הפצועים היו פזורים לאורך הציר, חלקם החזיקו את חבריהם הפצועים וניסו לסייע להם. בהמשך הציר ראיתי את הפצועים הקשים יותר".

לדבריו, העובדה שהוא עצמו מורה לתלמידים בגיל דומה הפכה את האירוע למטלטל במיוחד. "המקרה הזה יושב אצלי על נקודה די רגישה. אני בעצמי עובד כמחנך בתיכון של כיתה י' ולהגיע לאירוע כזה גורם לך לחשוב על הנערים הפצועים כאילו היית המורה שלהם וכמובן שלא במודע ישר שמתי את עצמי בנעליים של המורים שהיו בטיול הזה", שיתף.

ראדקו החל מיד במיון הנפגעים ובעצירת דימומים, ובמקביל סייע לצוותי ההצלה הנוספים להגיע אל הזירה המורכבת. הוא סיפר כי למרות הפציעות והבהלה, התלמידים גילו תושייה יוצאת דופן ופעלו להצלת חבריהם.

"למרות המראות הקשים והמצוקה, הנערים שיתפו איתי פעולה בצורה יוצאת דופן. כל אחד ניסה לעזור לחבר שלו ככל יכולתו, היו כאלה שאפילו ביצעו חסמי עורקים לחבריהם כדי לעצור את הדימום", סיפר.

"נתתי להם הנחיות כיצד לסייע, והם הקשיבו ופעלו בהתאם. זו הייתה זירה קשה ומורכבת מאוד, ולא פשוט לראות ילדים פצועים במצב כזה. עשינו כל מה שיכולנו כדי להעניק להם את הטיפול הטוב ביותר", הוסיף.