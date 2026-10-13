כוחות מד"א הוזעקו היום (שלישי) למעון ילדים בביתר עילית בעקבות דיווח על מספר תינוקות שפיתחו תסמיני אלרגיה.

חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומבצעים בדיקות לכעשרה תינוקות כבני שנה, הסובלים מתסמיני אלרגיה קלים. כלל התינוקות בהכרה מלאה.

במקביל לטיפול הרפואי החל פינוי המעון, שבו שוהים כ-150 ילדים, כאמצעי זהירות.

בתום פעולות ניטור של לוחמי האש, שללו הכוחות הימצאות חומרים מסוכנים במקום ולאחר גביית עדויות עולה כי על פי החשד מדובר בתגובה כתוצאה מחשיפה למזון.

בשלב זה, המוסד הלימודי נסגר בהוראת המשטרה ודיווח הועבר למשרד הבריאות. נפתחה חקירת המשטרה.

ממד"א נמסר: "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומבצעים בדיקות רפואיות לכ-10 פעוטות כבני שנה, בהכרה מלאה, עם תסמיני אלרגיה קלים".