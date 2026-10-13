יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיש לבית משפט השלום בירושלים תביעת לשון הרע בסך חצי מיליון שקלים נגד פעיל המחאה עמי דרור, בעקבות שורה ארוכה של פרסומים ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת, שלטענתו כוללים האשמות שקריות, השמצות וכינויי גנאי.

בכתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד אוריאל ניזרי, נטען כי דרור, פעיל פוליטי וחבר מפלגת הדמוקרטים, ניהל נגד נתניהו הבן מסע הכפשות שיטתי ומתמשך שנועד לפגוע בשמו הטוב ובמעמדו הציבורי.

התביעה המלאה של יאיר נתניהו

בין היתר מכחיש נתניהו פרסומים של דרור שלפיהם תקף את אביו באלימות, נמלט מישראל כדי לחמוק מחקירה פלילית, היה מעורב בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הגרמני "בילד" ואף פעל בשירות חמאס.

אחת הטענות המרכזיות בתביעה נוגעת לפרסומים שבהם ייחס דרור ליאיר נתניהו אלימות פיזית כלפי אביו, ראש הממשלה. לפי כתב התביעה, בנובמבר 2025 פרסם דרור ברשתות החברתיות את המשפט: "זה מסוג האירועים שמביאים את הבטלן להרביץ לאב ושולחים את הפושעת לעוד אשפוז".

בפרסום נוסף, ממאי 2025, טען דרור כי יאיר נתניהו תקף את אביו במהלך ויכוח, סטר לו בפני עדים ולאחר מכן נמלט מישראל כדי להימנע מחקירה פלילית.

דרור אף תיאר, לפי התביעה, ניסיון של נתניהו הבן לשוב לישראל בחשאי תוך עקיפת ביקורת הגבולות. "יאיר נתניהו תקף את אבא שלו, לא בא בתרגיל קרטה ודפק לו מכות, יש תקיפה ויש תקיפה, ברמה כזו שהיו צריכים להתערב באירוע וזה קרה", אמר דרור לפודקאסט של "מעריב" לפי כתב התביעה.

נתניהו מכחיש את הדברים מכל וכל. בתביעה נטען כי מדובר בשמועות מופרכות שהוצגו כעובדות, ללא כל בסיס ראייתי.

פרסום נוסף שעומד במרכז התביעה עוסק בהתנהלותו לכאורה של יאיר נתניהו בתקופת שהותו במיאמי במהלך המלחמה. במאי 2025 פרסם דרור שרשור שבו טען כי נתניהו הבן לא התעניין במתרחש בישראל וכי "משפחות החטופים הרגיזו אותו והוא גידף אותן באופן קבוע".

דרור טען גם כי לוחמים שנשלחו לאבטח את נתניהו במיאמי נאלצו לשמוע אותו מקלל את הצבא. "בזמן שחבריהם מהצבא נלחמים, נפצעים ואפילו נופלים, הם שמרו על בניין ושמעו אותו מקלל את צה"ל ללא הרף", נכתב בפרסום המצוטט בתביעה.

נתניהו דוחה את הטענות באופן מפורש. "בפועל מעולם לא גידף התובע את משפחות החטופים, משפחות החטופים מעולם לא 'הרגיזו' אותו והוא אף מעולם לא קילל את צה"ל", נכתב בכתב התביעה.

חלק נוסף בתביעה עוסק בפרסומים שקשרו את נתניהו הבן לפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הגרמני "בילד". לפי כתב התביעה, בנובמבר 2024 טען דרור כי יאיר נתניהו היה שותף לתכנון ולהוצאה לפועל של מהלך הדלפת המסמכים, ואף ידע שמדובר בחומר סודי.

בתביעה נכתב כי "לתובע מעולם לא הייתה כל מעורבות בעניין פלדשטיין, בהדלפת מסמכים לעיתון בילד או בכל מעשה אחר שיוחס לו על ידי הנתבע".

בתביעה מוזכר גם פרסום שבו כינה דרור את נתניהו הבן "המפעיל" של מכונת הרעל ממיאמי. נתניהו מכחיש כי הוא מפעיל מערך מאורגן להפצת מסרים או פעילות פסולה.

בכתב התביעה נטען כי אין מדובר בהתבטאויות בודדות או בביקורת פוליטית לגיטימית, אלא בדפוס חוזר של פרסומים פוגעניים שנועדו לפגוע בשמו הטוב של נתניהו.

לטענת עורכי דינו, הפרסומים כוללים ייחוס של מעשים פליליים, פגיעה בביטחון המדינה, קשרים עם גורמים עוינים והתנהגות פסולה כלפי בני משפחה, חטופים ולוחמי צה"ל.

בתביעה נטען כי כל אחד מהפרסומים עשוי להצדיק פיצוי ללא הוכחת נזק של כ-160 אלף שקלים, בשל הכוונה הנטענת לפגוע בנתניהו. אף שלטענת התובע שוויים המצטבר של הפרסומים גבוה בהרבה, סכום התביעה הועמד על 500 אלף שקלים.

נתניהו מבקש מבית המשפט לפסוק לטובתו את מלוא הסכום, לצד סעדים נוספים.